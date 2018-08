Medvedjev: Nadaljnje ameriške sankcije bomo obravnavali kot napoved gospodarske vojne

Kremelj vseskozi zanika vpletenost v zastrupitev Skripalovih

10. avgust 2018 ob 08:08

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ruski premier Dmitrij Medvedjev je ZDA posvaril, da bodo kakršne koli sankcije proti ruskim bančnim operacijam in rublju smatrali kot napoved ekonomske vojne, na kar se bodo odzvali z vsemi potrebnimi ukrepi.

"Če uvedejo nekaj podobnega prepovedi na bančne operacije ali uporabo valute, bomo na to gledali kot na razglasitev ekonomske vojne. In na bomo morali odgovoriti primerno - ekonomsko, politično in še kako drugače, če bo to potrebno," je po poročanju RT-ja med obiskom Kamčatke dejal Medvedjev.

Kot smo poročali v sredo, so ZDA napovedale nove sankcije proti Moskve, ker naj bi ruska vlada uporabila živčni strup v napadu na nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer. "ZDA so ugotovile, da je vlada Rusije uporabljala kemično ali biološko orožje v nasprotju z mednarodnim pravom oziroma je uporabila smrtonosno kemično ali biološko orožje proti svojim državljanom," je v sporočilu za javnost dejalo ameriški State Department. Washington Moskvo obtožuje kršitve mednarodne zakonodaje iz leta 1992 proti uporabi kemičnega in biološkega orožja, Moskva pa vseskozi obtožbe zavrača.

Rusija protestira proti napovedi novih ameriških sankcij. "Povezovanje novih omejitev, ki so nezakonite, s primerom v Salisburyju, obravnavamo kot nesprejemljive," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, hkrati pa dejal, da še vedno upajo, da bodo z ZDA kljub vsemu zgradili konstruktivne odnose.

ZDA so aprila uvedle sankcije proti 24 ruskim oligarhom in vladnim uradnikom ter 12 ruskim podjetjem. Nove sankcije, ki naj bi stopile v veljavo do 22. avgusta, pa so usmerjene proti izvozu ruske elektronike in druge opreme, ki jo nadzorujejo varnostni organi, gre za tehnologijo, ki se jo da uporabiti tudi v nemiroljubne namene. Reuters navaja besede visokega ameriškega uradnika, da naj bi sankcije doletele tudi izvoz specializiranih goriv in plinske tehnologije.

Čeprav so ZDA in Rusija medsebojne sankcije uvedle že leta 2014, okrepile pa lani zaradi domnevnega vpletanja Rusije v ameriške predsedniške volitve, je še vedno več velikih ameriških korporacij, med njimi PepsiCo in McDonald's, ki ruski trg označujejo kot možnost za rast. Kot kažejo uradni podatki, je Rusija lani uvozila za 12,5 milijarde dolarjev vrednosti ameriških izdelkov, med njimi na področju letalstva, farmacije in kemičnih izdelkov. Z javno objavljenega seznama ameriških podjetij je razvidno, da naj bi na ruskem trgu lani ustvarila več kot 90 milijard dolarjev prihodkov, kaže Reutersov model za tveganje, ki ocenjuje finančno prisotnost podjetij v različnih državah.

Cisco lani prihodke povečal za petino

Na področju tehnologije sta med podjetji, ki so okrepila svoje delovanje na ruskem trgu, Cisco, ki je lani na ruskem trgu zrasel za 20 odstotkov, in Apple, ki je prav tako beležil več kot 10-odstotno rast. Glavna finančnica Microsofta Amy Hood je lani oktobra dejala, da so se razmere "na ključnih trgih, ko sta Brazilija in Rusija, izboljšale." Toda po uvedbi ameriških sankcij sta dva od Microsoftovih uradnih distributerjev omejila prodaja opreme več kot 200 ruskim podjetjem, je Reuters poročal januarja.

PepsiCo je lani poročal, da je na ruskem trgu zabeležil 3,23 milijard dolarjev čistih prihodkov, kar je predstavljalo 5,1 odstotkov celotnih prihodkov podjetja. Tudi McDonald's je Rusijo označil za visoko rastoči trg in je v državi odprl več novih poslovalnic. Na področju farmacije je Johnson&Johnson je Rusijo označil za močan trg za rast svojih regionalnih znamk, podjetje pa želi okrepiti svojo prisotnost predvsem na področju leč, je sporočilo vodstvo podjetja. Vpliven akter na ruskem trgu je tudi podjetje Abbott Laboratories, ki je med petimi najmočnejšimi podjetji za proizvodnjo generičnih zdravil v Rusiji.

K. T.