Mehičani izročili Američanom šefa narkokartela Guzmana

Izročitev "darilo" Obami

20. januar 2017 ob 10:19

Ciudad Juarez - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Mehika je ZDA izročila zloglasnega mamilarskega šefa Joaquina Guzmana, znanega pod vzdevkom El Chapo, ki je bil na čelu narkokartela Sinaloa. V ZDA mu grozi dosmrtni zapor.

ZDA so si desetletja prizadevale, da bi Guzmana dobile v svoje roke, vendar pa so Mehičani doslej to zavračali, čeprav jim je že dvakrat pobegnil iz zapora maksimalne varnosti. Iz Teksasa so Guzmana z letalom prepeljali v New York.

Pravosodno ministrstvo ZDA je izrazilo hvaležnost Mehiki za izročitev nekdanjega šefa mamilarskega kartela Sinaloa, ki je bil nazadnje zaprt blizu Ciudada Juareza takoj čez mejo pri El Pasu v Teksasu. Po New Yorku naj bi mu sodili še v San Diegu, Chicagu in Miamiju.

V New Yorku ga obtožnica bremeni vodenja mamilarskega kartela, ki je služil milijarde dolarjev s proizvodnjo in tihotapljenjem prepovedanih mamil v ZDA ter izvajal poboje, ugrabitve ter mučenja. Zvezna velika porota v New Yorku je obtožnico potrdila leta 2009.

Mehičani so ga predali v četrtek, da bo zasluga šla predsedniku Baracku Obami, ne pa nasledniku Donaldu Trumpu, ki napoveduje drugačno politiko do Mehike.

G. V.