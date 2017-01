Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Netanjahu je s svojim tvitom zapletel odnose z Mehiko in judovsko skupnostjo v Mehiki. Foto: Reuters Na meji z Mehiko naj bi po Trumpovih napovedih ograjo zamenjal zid. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mehika poziva Netanjahuja, naj se opraviči za tvit glede ameriškega zidu

Tvit obsodila tudi judovska skupnost v Mehiki

31. januar 2017 ob 10:15

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Mehiški zunanji minister je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozval, naj se opraviči, ker je podprl Trumpov ukaz o gradnji zidu na ameriško-mehiški meji.

Netanjahu je v nedeljo na družbenem omrežju Twitter podprl Trumpov ukaz o gradnji zidu, ki je sicer izzval ostre kritike po vsem svetu. "Predsednik Trump ima prav. Zgradil sem zid vzdolž izraelske južne meje. To je ustavilo nezakonito priseljevanje. Velik uspeh. Velika ideja," je zapisal Netanjahu.

Pričakovano so mehiške oblasti in izraelska skupnost v Mehiki nad izraelsko potezo zelo razočarane, odnosi med državama pa so se močno ohladili. Mehiški zunanji minister Luis Videgaray je v izjavi izrazil globoko presenečenje, zavrnitev in razočaranje nad objavljenim tvita Netanjahuja. "Mehika je prijateljica Izraela in bi jo premier moral tako tudi obravnavati."

V ponedeljkovem pogovoru za Televiso je Videgaray dejal, da pričakuje razjasnitev glede Netanjahujevega komentarja. "Mislim, da bi bilo opravičilo v tem primeru na mestu."

Mehiška judovska skupnost je izdala skupno izjavo, v kateri so zavrnili Netanjahujevo stališče, več judovskih voditeljev pa je nasprotovanje izrazilo tudi na Twitterju. "Kot mehiškega Juda, vnuka priseljencev, me je sram zaradi njegovega tvita," je zapisal spoštovani akademik in pisatelj Leon Krauze.

Na zaplet se je prek Twitterja odzval tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Emmanuel Nashon, ki je dejal, da se je Netanjahujev tvit nanašal na "našo specifično varnostno situacijo" in da s tem ni izrazil mnenja o ameriško-mehiških odnosih.

Shapiro: gre za daj-dam?

Nekdanji ameriški veleposlanik v Izralelu Dan Shapiro meni, da je ozadju Netanjahujeve podpore Trumpova obljuba, da bo ameriško veleposlaništvo v Izraelu preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem. "Težko je pojasniti to vmešavanje v zelo razvneto notranjepolitično ameriško debato. Razen če je ta podpora Trumpova zahteva v zameno za nekaj, kar želi Netanjahu," je zapisal na Twitterju.

Po poročanju Guardiana, ki navaja izraelske medije, je izraelski notranji minister zahteval, da se premier opraviči za svojo potezo, s katero je po njegovi oceni povzročil velike težave, tako v odnosih z mehiško vlado kot judovsko skupnostjo v Mehiki.

Kot je znano, je Trumpova napoved, ki je že v predsedniški kampanji napovedoval gradnjo zidu na meji z Mehiko, da bo zid plačala Mehika, izzvala ostro obsodbo. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieta je zaradi tega odpovedal srečanje s Trumpom v Washingtonu, mehiški politični vrh pa je ostro zavrnil možnost, da bi Mehika plačala gradnjo zidu.

K. T.