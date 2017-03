Meja med Pakistanom in Afganistanom znova odprta

Odločitev sprejeli iz humanitarnih razlogov

20. marec 2017 ob 12:22

Islamabad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Pakistanski premier Navaz Šarif je odredil takojšnje odprtje meje z Afganistanom, ki so jo zaprli februarja zaradi zaostritve odnosov med državama.

Pakistan je mejo zaprl po seriji napadov v državi, v katerih je umrlo najmanj 130 ljudi. Odgovornosti za napade so prevzeli talibani in džihadisti samooklicane Islamske države. Odnosi med državama so zaostreni tudi zaradi medsebojnega obtoževanja Islamabada in Kabula, da premalo naredita v boju proti skrajnežem.

Po napadih je Pakistan obtožil Afganistan, da nudi teroristom, ki so izvedli napade, zatočišče. Kabul je obtožbe odločno zanikal. Afganistan je sosedo obtožil, da nudi zatočišča voditeljem talibanov in da jih tudi podpira.

Pakistan je odprl dva glavna mejna prehoda z Afganistanom. Poteza je po besedah Šarifa znak "dobre volje". Kljub medsebojnemu obtoževanju in napetih odnosih, so odprli mejo, saj sta državi že stoletja versko, kulturno in zgodovinsko povezani. "Odločitev smo morali sprejeti iz humanitarnih razlogov," je povedal pakistanski premier in dodal, da upa, da bo afganistanska vlada "sprejela ustrezne ukrepe in poskrbela za razloge, zaradi katerih je bila meja zaprta".

Državi ločuje tako imenovana Durandova linija, 2400 kilometrov dolga mejno črto, ki so jo zarisali Britanci konec 19. stoletja, vendar je Kabul ne priznava kot uradno mejo.

T. J.