Merklova še naprej zavrača zgornjo mejo za prebežnike

Tradicionalni intervju za nemško televizijo ARD

16. julij 2017 ob 21:34

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je v tradicionalnem televizijskem intervjuju pred odhodom na počitnice znova zavrnila možnost uvedbe zgornje meje za prihod prebežnikov v Nemčijo.

Zmanjšanje števila prebežnikov, ki prihajajo v Nemčijo, je mogoče doseči tudi brez določitve zgornje meje, denimo z bojem proti vzrokom za beg, je dejala v intervjuju za ARD.

Merklova je v intervjuju tudi kritizirala načrt za prihodnost Nemčije svojega tekmeca za kanclerski položaj, socialdemokrata Martina Schulza, ki med prioritetami izpostavlja digitalizacijo države, obvezne naložbe in reformo šolstva.

Pri naložbah po njenem ni težava v pomanjkanju denarja , temveč v prepočasnem načrtovanju, zato namerava njena krščansko-demokratska CDU pospešiti postopke za načrtovanje naložb, še posebej za prednostne projekte.

Merklova je tudi branila svojo odločitev, da nedavni vrh skupine G20 pripravijo v gosto naseljenem, dvomilijonskem Hamburgu, potem ko so vrh 7. in 8. julija zasenčili nasilni protesti. "Za to sem odgovorna v enaki meri kot župan Hamburga in tega ne skrivam," je dejala.

Nasilje ob robu vrha je obsodila in se zahvalila varnostnim silam. Pozivi k odstopu župana Olafa Scholza, ki prihaja iz vrst CDU-ja, pa se ji ne zdijo upravičeni.

J. R.