Merklova spreminja stališče do porok istospolnih v Nemčiji

Istospolni lahko sklepajo civilno partnerstvo

27. junij 2017 ob 16:29,

zadnji poseg: 27. junij 2017 ob 16:55

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je nakazala popuščanje pri dosedanjem nasprotovanju krščanskih demokratov (CDU) pri uvedbi porok za istospolne pare. Kot je dejala, si na tem področju želi razprave, ki bi šla v smeri "odločitve vesti".

Merklova je na dogodku, ki ga je v Berlinu organizirala revija Brigitte, še dejala, da si želi, da bi bila razprava o tej temi dostojanstvena. Skrbi pa jo, da to vprašanje postaja "spolitizirano". Merklova naj bi to izjavo uskladila s predsednikom bavarske sestrske stranke CSU Horstom Seehoferjem.

CDU in CSU sta že večkrat ustavila prizadevanja, da bi v Nemčiji uzakonili poroke za istospolne pare. Trenutno so v nemškem parlamentu v obravnavi trije predlogi s tega področja, a glasovanje o njih je predvideno šele po jesenskih volitvah.

Če bi poslanci lahko glasovali po svoji želji, naj bi bila potrditev porok istospolnih parov v bundestagu zagotovljena. Prav možnost tovrstnega glasovanja naj bi po oceni opazovalcev nakazovala izjava Merklove o "odločitvi vesti". Glasovanje v skladu s strankarskimi navodili naj bi po drugi strani najverjetneje prineslo zavrnitev sprememb.

Glasovanje že pred volitvami?

Po izjavah Merklove se je več politikov iz vrst socialdemokratov (SPD) in Zelenih zavzelo za to, da glasovanje o vloženih predlogih izvedejo že pred volitvami, 24. septembra. Parlament bo zasedal le še ta teden.

Med njimi je bil tudi njen protikandidat na jesenskih volitvah, predsednik SPD-ja Martin Schulz, ki je pozval k sprejetju zakona o uvedbi porok za istospolne pare in zagotovil, da se bo o tem glasovalo še ta teden. S tem je izzval Merklovo, ki je privolila v njegov poziv. Po srečanju s poslansko skupino CDU/CSU v Berlinu je sporočila, da bo lahko vsak poslanec o zakonu glasoval, kot želi, in da se mu ni treba držati strankarskih navodil.

Spodnji dom nemškega parlamenta, bundestag, bo tako najverjetneje o tem glasoval še ta teden. Glasovanje poslancev po lastni želji pomeni, da bi bila potrditev porok istospolnih parov v bundestagu lahko zagotovljena. Glasovanje v skladu s strankarskimi navodili pa naj bi po drugi strani najverjetneje prineslo zavrnitev sprememb.

Pozivi k spoštljivosti

Vodja poslanske skupine CDU/CSU Volker Kauder je pozval poslance unije, naj se glasovanja udeležijo v čim večjem številu. Poslance, ki so nasprotniki t. i. poroke za vse, pa prosil, naj bodo spoštljivi do drugače mislečih. CDU/CSU je danes sprva nasprotoval glasovanju, češ da ni potrebe po prenagljeni odločitvi. S SPD-jem so bili doslej enotni, da v tem mandatu ne bodo sprejemali odločitve o tem vprašanju.

V Nemčiji so leta 2001 uvedli možnost sklepanja civilnega partnerstva za istospolne pare, doslej pa so zakon dopolnili z njihovo izenačitvijo s poročenimi pari na več področjih, na primer davčnem. Na številnih področjih, vključno z možnostjo posvojitve otrok, ostajajo razlike.

K. S.