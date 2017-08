Mike Pence zanikal poročanje, da želi kandidirati za predsednika ZDA

Pisanje New York Timesa označil za sramotno in žaljivo

6. avgust 2017 ob 21:37

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Podpredsednik ZDA Mike Pence je odločno zanikal poročanje časopisa New York Times, da se pripravlja na kandidaturo za predsednika ZDA na volitvah leta 2020.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je poročanje zanikal kot absurdno in neresnično. New York Times je sicer poročal, da je dogajanje okoli predsednika Donalda Trumpa - vključno s preiskavo morebitnih povezav njegove kampanje z Rusijo - spodbudilo več vidnejših republikancev, med njimi tudi Pencea, da so začeli kampanjo za leto 2020.

Reuters medtem poroča, da se je Pence distanciral od Trumpovih stališč glede odnosov z Rusijo. Prejšnji teden je tako Pence na turneji po vzhodni Evropi obsodil rusko prisotnost v nekdanji sovjetski republiki Gruziji. Prav tako je dejal, da se odnosi z Rusijo ne bodo izboljšali, dokler Moskva ne bo spremenila svojega stališča glede Ukrajine in odnosov z Iranom, Sirijo in Severno Korejo.

AFP poroča, da je izjemno redko, da bi se politiki predsednikove stranke, kaj šele podpredsednik ZDA, samo pol leta od začetka mandata predsednika že pripravljali na možnost, da se predsednik ne bo potegoval za drugi mandat.

Odločno zanikanje

Pence je na družbenem omrežju Twitter navedbe odločno zanikal. "Današnji članek v New York Timesu je sramoten in žaljiv do mene, moje družine in naše celotne ekipe," je zapisal. Trditve je označil za popolnoma neresnične, po njegovih besedah pa "pomenijo zadnji poskus medijev, da bi razdelili administracijo".

Poudaril je, da bo vsa svoja prizadevanja osredotočil na to, da bo Trump znova izvoljen. Vsakršni drugačni namigi so absurdni, je poudaril.

Časopis medtem vztraja pri resničnosti svojega poročanja. "Prepričani smo o točnosti našega poročanja in pustili bomo, da zgodba govori sama zase," je dejala predstavnica New York Timesa Danielle Rhoades Ha.

B. V.