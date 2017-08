Pence v Podgorici: Skupaj smo močnejši kot vsak zase

S Penceom se je srečal tudi slovenski premier Cerar

2. avgust 2017 ob 15:35,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 16:44

Podgorica - MMC RTV SLO/STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence je na vrhu držav Jadranske listine v Podgorici, ki se ga je udeležil tudi slovenski premier Miro Cerar, med drugim dejal, da so ZDA zavezane celotni, svobodni in mirni Evropi.

Pence je dejal, da bo v ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom veljalo načelo Najprej Amerika. "Vendar najprej Amerika ne pomeni samo Amerika. Skupaj smo močnejši kot vsak zase," je poudaril Pence, najvišji predstavnik ZDA na obisku v Črni gori v zgodovini te države.

"Za nalogo, ki je pred vami, je potreben pogum, a vaši prijatelji vam zaupamo," je dejal. "V dobrih časih je lahko biti dober, v težkih spoznaš junake," je dodal.

Pence čestital Črni gori

Pence je čestital Črni gori, najmlajši članici zveze Nato, za članstvo v zavezništvu. Kot je dejal, njeno članstvo kaže, da vrata Nata ostajajo odprta. Čeprav je Črna gora mlada država, ima po njegovih besedah veliko zgodovino, Zahodni Balkan pa kaže raznolikost zahodne civilizacije. ZDA ostajajo zavezane celotni, svobodni in mirni Evropi, je dejal Pence.

Po besedah Pencea ne smemo pozabiti, da je varnost temelj naše blaginje. Napovedal je nadaljnjo podporo oboroženim silam, a spomnil, da je za obrambo držav Zahodnega Balkana nujna tudi njihova zavezanost. ZDA od vseh članic in tistih, ki bi to rade postale, pričakujejo, da bodo izpolnjevale svoje finančne zaveze do Nata, je ponovil Trumpovo zahtevo.

Islamski terorizem največja grožnja

"Svojo zavezanost moramo pokazati vsi, saj je okoli nas vse več nevarnosti," je izpostavil ameriški podpredsednik in dejal, da je svet danes nevarnejši kot kdajkoli po padcu komunizma. Največja grožnja je po njegovem islamski terorizem, ki ogroža vse. "ZDA ne bodo odnehale, dokler ne porazijo IS in njenega vira," je obljubil.

Pence: Rusija skušala Črnogorce odvrniti od Nata

Pence je v Podgorici obtožil Rusijo, da je skušala destabilizirati Zahodni Balkan in črnogorsko ljudstvo odvrniti od članstva v Natu. "Nameni Rusije so postali jasni lani, ko so agenti, ki jih je podpirala Moskva, skušali ovirati volitve v Črni gori, napasti vaš parlament in celo skušali ubiti vašega premierja," je dejal. Povedal je še, da je Trump pozval Rusijo, naj ustavi svoje aktivnosti za destabilizacijo regije. "ZDA zavračajo vse poskuse nasilja v regiji in okolici," je dejal in poudaril, da ima Zahodni Balkan pravico sam odločiti o svoji prihodnosti. Potrdil je še, da namerava Trump podpisati nove sankcije proti Rusiji.

Pence vzel na znanje argumente o arbitraži

Ob robu vrha se je s Penceom sestal tudi predsednik slovenske vlade Cerar. Sogovornika sta največjo pozornost namenila dvostranskim odnosom med državama, ki sta ju označila za zelo prijateljske. Cerar in Pence sta se pogovorjala tudi o arbitraži. Predstavljene slovenske argumente je Pence vzel na znanje, toda ameriških stališč do arbitraže in spoštovanja odločbe za zdaj očitno ni spremenil, je za Radio Slovenija poročal dopisnik Boštjan Anžin. Premier Cerar je v pogovoru s Penceom izpostavil tudi pomen spoštovanja mednarodnega prava kot garanta stabilnosti in varnosti na Zahodnem Balkanu ter pomenu tega za širšo regijo, Evropo in svet.

Cerar: Države v regiji prispevajo k varnosti in stabilnosti

Predsednik slovenske vlade je sicer na zasedanju izpostavil, da s pomočjo pobude Jadranske listine prihaja do pomembnega napredka v regiji in da države pomembno prispevajo k mednarodni varnosti in stabilnosti. "Zagotavljanje trajnosti napredka in reševanje odprtih vprašanj sta ključna za spodbujanje zaupanja in razumevanja med državami, kar je temelj za konstruktivno regionalno sodelovanje in dialog. Le to bo omogočilo regiji, da se posveti tudi drugim izzivom, posebej tistim, povezanih z varnostjo, terorizmom in migracijami," je poudaril slovenski premier in v imenu Slovenije pozdravil odločenost voditeljev držav članic Jadranske listine, da pospešijo izvajanje reform.

Zaev: Črna gora motivacija za Makedonijo

Makedonski premier Zoran Zaev, čigar država trenutno predseduje Jadranski listini, je članstvo Črne gore v Natu označil za dokaz, da lahko vsak doseže svoj cilj. ZDA po njegovem prispevajo veliko k demokratičnemu procesu v Makedoniji in regiji. "Intenzivirali bomo sodelovanje s članicami Jadranske listine. Pokazali bomo, da je naša moč v naši volji in pripravljenosti na sodelovanje," je še dejal makedonski premier.

Črnogorski premier Marković: Reforme se splačajo

Tudi črnogorski premier Duško Marković, ki srečanje gosti skupaj z Zaevom, je izpostavil pomembno aktivno vlogo ZDA v regiji. "Vse naše države prispevajo k regionalnemu in globalnemu miru in varnosti," je dejal in dodal, da se zavedajo izzivov 21. stoletja, ki so skupni.

Članstvo Črne gore v Natu je Marković označil za "dobro novico za regijo". "Smo dokaz, da se reforme splačajo in da je evropska perspektiva živa," je dejal. Pri tem je priznal, da se je njegova država učila od sosedov, ki se jim je zahvalil.

Po Markovićevih besedah ni mirne in stabilne Evrope brez stabilnega Balkana, za države Zahodnega Balkana pa ni alternative evroatlantskim povezavam.

Slovenija opazovalka Jadranske listine

Na srečanju so poleg obeh gostiteljev in predsednika slovenske vlade ter podpredsednika ZDA še premierja Albanije in Hrvaške, kosovski predsednik, predsedujoči svetu ministrov BiH in srbska premierka. Jadranska listina je dokument o partnerstvu, ki so ga v okviru reform, nujnih za članstvo v zvezi Nato in Evropski uniji, ob podpori ZDA leta 2003 podpisale Albanija, Hrvaška in Makedonija. Listina, katere glavni cilj je enotno in usklajeno pridruževanje Natu, ne predvideva skupnega vstopa v zavezništvo, temveč le opredeljuje sodelovanje držav podpisnic pri izvedbi političnih in gospodarskih reform za krepitev stabilnosti ter varnosti v regiji. Ustanovnim članicam - Albaniji, Hrvaški, Makedoniji in ZDA - sta se leta 2008 pridružili Črna gora ter Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo in Slovenija pa imajo status opazovalk.

