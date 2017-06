Trump: Med ZDA in Ukrajino je bil dosežen velik napredek

Washington podaljšal sankcije proti Rusiji

21. junij 2017 ob 08:03

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je sprejel ukrajinskega voditelja Petra Porošenka. "Na zelo, zelo dobrih pogovorih", kot jih je označil Trump, sta razpravljala o podpori za mirno rešitev spora v vzhodni Ukrajini.

Trump in Porošenko sta govorila tudi o reformah in protikorupcijskih ukrepih, ki jih izvaja Ukrajina, je sporočila Bela hiša. Trump je Ukrajino označil za "državo, v katero smo mnogi zelo vpleteni in o kateri smo vsi veliko prebrali". Dodal je, da je bil med ZDA in Ukrajino dosežen "velik napredek", a podrobnosti ni povedal.

Porošenko je dejal, da se doma bojujejo za svobodo in demokracijo z ameriško trdno podporo varnosti in obrambi Ukrajine. Prepričan je, da je Ukrajina zgodba o uspehu. Dodal je, da je ponosen, da Trump podpira to zgodbo. "ZDA so ene naših najzanesljivejši partnerjev," je dodal.

Uradni gostitelj Pence

Ukrajinskega predsednika je sicer uradno gostil ameriški podpredsednik Mike Pence, s katerim sta govorila o mirni rešitvi krize in reformah za preobrazbo Ukrajine v mirno, napredno in varno evropsko državo. Pence je dejal, da ZDA podpirajo sporazum iz Minska in poudaril pomen reform, boja proti korupciji, izboljšanja poslovnega ozračja in nadaljevanja programa pomoči Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Ukrajini.

ZDA podaljšale sankcije proti Rusiji

Strokovnjaki trdijo, da je ukrajinsko vodstvo z zaskrbljenostjo spremljalo Trumpove besede, da si morajo ZDA prizadevati za izboljšanje odnosov z Rusijo, piše BBC, a Kijev se je nekoliko pomiril, ko je Washington v torek, le nekaj ur pred srečanjem Trumpa in Porošenka, uvedel še dodatne sankcije proti Rusiji zaradi njenih dejanj v Ukrajini. Washington je v sporočilu dejal, da so sankcije usmerjene proti 38 organizacijam in posameznikom, in dodal, da sankcije ne bodo ukinjene, dokler Rusija ne konča zasedbe polotoka Krim.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je potezo ZDA označil za "obžalovanja vredno".

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump naj bi se prvič iz oči v oči srečala julija, na zasedanju skupine G20 v Hamburgu.

A. P. J.