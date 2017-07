ZDA baltskim državam zagotovile vojaško podporo

Litva opozarja na energetsko odvisnost od Rusije

31. julij 2017 ob 15:15

Ameriški podpredsednik Mike Pence je v Tallinu baltskim državam zagotovil podporo ZDA. Baltske države, ki mejijo na Rusijo, se zaradi sosede bojijo za svojo varnost.

Ameriški podpredsednik je predsednikom baltskih držav po srečanju zagotovil vojaško podporo ZDA in zveze Nato. "Pod predsednikom Donaldom Trumpom Amerika zavrača izvajanje kakršnih koli poskusov nasilja, groženj in ustrahovanja ali zlonamernega vplivanja na baltske države ali katere koli druge zaveznice," je po srečanju s predsedniki baltskih držav dejal Pence.



Litovska predsednica Dalia Grybauskaite je ob tem opomnila, da so države energetsko odvisne od Rusije in jih skrbi, da bo Moskva to izkoristila. Grybauskaitejeva je dejala, da je dobila zagotovilo, da bodo ZDA okrepile število vojakov v baltskih državah v času velike vojaške vaje Zapad (Zahod), ki bodo septembra potekale v Rusiji in Belorusiji. Po njenih besedah bodo podvojili nadzor zračnega prostora in ameriških vojakov, skupaj s potrebno opremo in ladjami.

Grybauskaite, estonska predsednica Kersti Kaljulaid in latvijski predsednik Raimonds Vejonis so se Penceu zahvalili za solidarnost ZDA.

Upa na izboljšanje odnosov

Pence pa je nekaj besed namenil tudi nedavni zaostritvi odnosov med Rusijo in ZDA. "Najnovejši ruski diplomatski ukrepi ne bodo odvrnili ZDA od obveznosti do naše varnosti, varnosti zaveznic in varnosti držav po celem svetu, ki zagovarjajo svobodo," je dejal ameriški podpredsednik. Dodal pa je, da ZDA še vedno upajo, da se bodo odnosi z Rusijo izboljšali.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo dejal, da bodo ZDA morale zmanjšati svoje diplomatsko osebje v Rusiji za 755 predstavnikov. To je odziv na novi zakon o sankcijah v Rusiji, ki ga je podprl ameriški kongres, Putin pa je posvaril, da je Rusija pripravljena tudi na nove korake v nasprotovanju ZDA.

Še Gruzija in Črna Gora

Iz Estonije bo Pence v okviru turneje danes odpotoval v Gruzijo, kjer se bo srečal s predsednikom Giorgijem Margvelašvilijem in premierjem Giorgijem Kvirikašvilijem. Po pričakovanjih naj bi ob tem izrazil podporo Washingtona gruzijskemu članstvu v Natu.

Po Gruziji bo Pence odpotoval še v Črno goro, ki je junija postala polnopravna članica Nata. V Podgorici se bo v torek sestal s predsednikoma države in vlade, Filipom Vujanovićem in Duškom Markovićem, v sredo pa se bo skupaj z voditelji držav Zahodnega Balkana in Slovenije udeležil zasedanja Jadranske listine.

