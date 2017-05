Ministri v Izraelu sprejeli predlog zakonodaje, ki odpravlja arabščino kot uradni jezik

Arabska manjšina predstavlja petino prebivalcev Izraela

8. maj 2017 ob 16:57

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Izraelski ministri so potrdili osnutek zakona, s katerim bi odpravili arabščino kot uradni jezik ter Izrael opredelili kot "državo judovskega naroda", čeprav tam živi velika nejudovska manjšina.

Pristojni ministrski odbor za zakonodajo v izraelski vladi je včeraj soglasno potrdil osnutek zakona. Sedaj mora ta še v parlamentarno obravnavo, predlog zakona mora izraelski parlament potrditi v dveh branjih.

Tako hebrejščina kot arabščina sta trenutno uradna državna jezika v Izraelu. Več kot 20 odstotkov prebivalstva v 8,7-milijonskem Izraelu je Arabcev. Po novem predlogu bi arabščina imela v državi poseben status, po katerem bi njeni govorci imeli pravico do jezikovno dostopnih storitev v državnih institucijah, poroča Guardian.

Podoben zakon so skušali v Izraelu sprejeti že v letih 2008 in 2014, a so bili poskusi neuspešni. Kritiki so poudarjali, da tak zakon diskriminira arabsko in druge manjšine v Izraelu.

Predsednik Združene liste arabsko-izraelskih strank, arabski poslanec Ajman Odeh je osnutek zakona označil za vojno napoved državljanom arabskega izvora. "Diskriminacija je dobila sodni pečat," je dejal in dodal, da obstaja nevarnost, da bo zakon ustvaril dva razreda državljanov - Jude in Arabce.

Vodja stranke Meretz Zehava Gal On meni, da je cilj zakona omejevanje pravic nejudovskega prebivalstva Izraela. "Končni izid zakona je jasen. Judje bodo dobili prednost pred ostalimi državljani, kar je kratenje človekovih pravic, demokracije ter pravic arabske manjšine v Izraelu," je dejal po poročanju Guardiana.

Poslanec Avi Dihter iz vladajoče stranke Likud, ki je pripravila osnutek zakona meni, da je zakon nujen. Kot je dejal, želijo Palestinci uničiti državo Judov. "To je velik korak k oblikovanju naše identitete, ne samo v očeh sveta, ampak prvotno v očeh nas Izraelcev, da bodo lahko svoboden narod v svoji državi," je dodal Dihter.

Predsednik izraelskega ministrskega odbora za zakonodajo Jariv Levin, prav tako poslanec Likuda, je dejal, da so na to zakonodajo čakali predolgo in dodal, da je njen cilj varovanje statusa Izraela kot države judovskega ljudstva, še poroča Guardian.

J. R.