Pogovori na Švedskem "ključna priložnost" za mirovni proces v Jemnu

Posredni spopad med Iranom in Savdsko Arabijo

6. december 2018 ob 16:40,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 16:47

Stockholm - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Jemenska vlada in hutijevski uporniki so na dan začetka mirovnih pogovorov pod okriljem Združenih narodov na Švedskem dosegli dogovor o izmenjavi pet tisoč zapornikov.

"V prihodnjih dneh bomo imeli ključno priložnost, da zaženemo mirovni proces," je na začetku pogovorov dejal posebni odposlanec ZN-a za Jemen Martin Griffiths in dodal, da sta sprti strani izkazali pripravljenost za umiritev razmer. Mirovni pogovori naj bi trajala okoli sedem dni.

Spopadi v Jemnu so se začeli septembra 2014, ko so šiitski hutijevci zavzeli Sano in odstavili vlado predsednika Abda Rabuja Mansurja Hadija. Mednarodne sile sicer še naprej priznavajo jemensko vlado, ki se je leta 2015 povezala s koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, hutijevski uporniki pa z Iranom.

Uporniki nadzirajo prestolnico Sana in večino gosteje poseljenih območij. Odstavljena vlada se je premaknila v južno mesto Aden. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je novembra začela ofenzivo na najpomembnejše pristanišče Hodajda.

Polovici Jemna grozi lakota

Jemen je v letih spopadov postal bojno polje za spopad Irana in Savdske Arabije v Zalivu, žrtve pa so jemenski civilisti: umrlo je najmanj 10.000 ljudi, med njimi tretjina civilistov. Še 55.000 ljudi je bilo ranjenih. Spopadi onemogočajo nujno potrebno dostavo humanitarne pomoči, zaradi česar lakota grozi 15 milijonom ljudi – polovici prebivalstva.

1,8 milijona otrok je nedohranjenih. 65.000 ljudi je tik pred izstradanjem. V štirih letih vojne je zaradi lakote umrlo 85.000 otrok, mlajših od pet let. Poleg tega je več kot milijon ljudi okuženih s kolero, za posledicami katere je lani umrlo 2.500 ljudi. ZN položaj označuje za najhujšo humanitarno krizo na svetu.

Umor Hašokdžija zatresel podporo Savdijcem

Zaradi nevzdržnih humanitarnih razmer se iz mednarodne skupnosti vrstijo pozivi h koncu spopadov. Umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija je nekoliko zatresel tudi podporo zahodnih velesil Savdski Arabiji.

Zadnji mirovni pogovori pred dvema letoma, na katerega hutijevci niso prišli, so propadli. ZN si želi dogovor o vnovičnem odprtju letališča v Sani, reševanju centralne banke in premirju v Hodajdi.

