MMCdebata: "Svet potrebuje močno Rusijo, sebi v protiutež"

24. marec 2018 ob 15:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ko je Putin izvoljen že četrti mandat, je diktator. Četrti mandat Merklove pa je demokracija," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na razplet ruskih predsedniških volitev.

Ruski predsednik Vladimir Putin na MMC-jevem portalu med bralci ta teden požel veliko pozornosti po nedeljskih predsedniških volitvah, ko je dosegel svoj najboljši volilni izid. Po podatkih volilne komisije mu je svoj glas zaupalo 76,7 odstotka Rusov, volilna udeležba pa je bila 67-odstotna.

Protikandidati niso imeli možnosti

65-letni Putin, ki Rusijo kot predsednik ali premier vodi že skoraj dve desetletji, bo na čelu države ostal še najmanj šest let. Putinov najbližji protikandidat, predstavnik ruske komunistične partije Pavel Grudinin, je prejel 11,8 odstotka, nacionalist Vladimir Žirinovski pa 5,7 odstotka glasov. Za televizijsko voditeljico Ksenijo Sobčak je glasovalo 1,7 odstotka Rusov, preostali štirje kandidati so dobili po manj kot odstotek glasov, so kazali podatki državne volilne komisije po preštetju 99,8 odstotka glasovnic.

Večjih kršitev niso zaznali

Putin se je na izid volitev odzval v nedeljo zvečer na koncertu v Moskvi, ki je bil organiziran ob obletnici pripojitve Krima k Rusiji, in se volivcem zahvalil za izkazano podporo. Poudaril je, da v tovrstni podpori vidi zaupanje državljanov in upanje za nadaljnji razvoj države. Ruse je ob tem pozval, naj ohranijo enotnost. Po oceni Ovseja je ruska volilna komisija volitve izvedla učinkovito in odprto, glasovanje pa je potekalo na urejen način kljub pomanjkljivostim, povezanim s tajnostjo glasovanja in preglednostjo štetja glasovnic. Predsednica ruske volilne komisije Ela Pamfilova je obtožbe o kršitvah zavrnila in ocenila, da opazovalci "nekaterih situacij ne interpretirajo pravilno". Tudi rusko notranje ministrstvo je sporočilo, da niso zaznali večjih kršitev, ki bi lahko vplivale na zakonitost volitev.

