Modi prvi indijski voditelj, ki je obiskal Izrael in sklenil orožarski posel

Indija in Izrael za krepitev dvostranskega sodelovanja

6. julij 2017 ob 17:41

Tel Aviv - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Indijski premier Narendra Modi se mudi na tridnevnem obisku v Izraelu. To je zgodovinski dogodek, saj je Modi prvi indijski voditelj, ki je obiskal judovsko državo.

Indija je bila namreč desetletja pomembna zaveznica Palestincev, a zadnja leta uspešno gospodarsko sodeluje z Izraelom. Modijev tridnevni obisk v Izraelu je zaznamoval milijardni orožarski posel.

Modi in njegov gostitelj Benjamin Netanjahu sta govorila o sodelovanju na področjih, na katerih lahko po besedah izraelskega premierja dosežejo velike izboljšave za oba naroda.

Državi sta ob zgodovinskem obisku podpisali sedem sporazumov o sodelovanju na področjih industrijskega raziskovanja in razvoja, tehnoloških inovacij, rabe in upravljanja z vodnimi viri, razvojnega sodelovanja in vesoljske tehnologije. Modi in Netanjahu se govorila tudi o grožnji, ki jo za njuni državi in regijo predstavlja terorizem, in se dogovorila za sodelovanje v boju proti temu zlu.

"Poroka, sklenjena v nebesih"

Netanjahu je odnose med Izraelom in Indijo opisal kot "poroko, sklenjeno v nebesih, ki se uresničuje na Zemlji".

Indijska in izraelska stran sta govorili tudi o skupnem sodelovanju s tretjimi državami, med drugim o razvojnem sodelovanju v Afriki.

Indija, ki ima tradicionalno tesne odnose z arabskim svetom in podpira palestinska prizadevanja za lastno državo, je diplomatske odnose z Izraelom vzpostavila leta 1992. Dvostranski odnosi so se od takrat krepili in Izrael je za Indijo postal eden glavnih dobaviteljev orožja in vojaške opreme.

K. S.