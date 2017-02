Indija v vesolje izstrelila raketo s kar 104 sateliti

Podrla rekord rusije, ki je uspešno izstrelila 37 satelitov

15. februar 2017 ob 10:36

New Delhi - MMC RTV SLO/STA

Indijska raketa je v vesolje ponesla rekordne 104 satelite, s čimer je postavila svetovni rekord v uspešni izstrelitvi največjega števila satelitov.

Po navedbah indijske vesoljske raziskovalne organizacije ISRO so se vsi sateliti uspešno namestili v orbito. Raketa je bila malo pred deseto uro po lokalnem času izstreljena iz vesoljskega izstrelišča Sriharikot na jugu države.

Proti vesolju je drvela s hitrostjo 27.000 kilometrov na uro. Sateliti so se v orbito namestili v razponu pol ure. Gre za glavni satelit za opazovanje Zemlje, težak 714 kilogramov, in 103 manjše nano satelite v skupni teži 664 kilogramov. Skoraj vsi nano sateliti so iz drugih držav – 96 iz ZDA, ostali pa še iz Izraela, Kazahstana, Nizozemske, Švice in Združenih arabskih emiratov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Indija podrla rekord Rusije

"To je velik trenutek za nas. Potrjeno je, da so se vsi sateliti uspešno namestili v orbito," je sporočil vodja misije in znanstvenik pri ISRO B Jayakumar. Tudi indijski premier Narendra Modi je sodelujočim čestital za izjemen uspeh, s katerim je Indija podrla predhoden rekord Rusije. Ta je junija 2014 hkrati uspešno izstrelila 37 satelitov.

Uspešna izstrelitev je po pisanju BBC-ja še en dosežek ambicioznega indijskega vesoljskega programa, ki si je prislužil ugled z nudenjem zanesljivih storitev za nižjo ceno kot ostali uveljavljeni vesoljski programi. Indija je tako v zadnjih dveh desetletjih postala pomemben igralec na dobičkonosnem trgu komercialnih vesoljskih storitev. Indijska vlada je tudi povečala proračun za svoj vesoljski program, del katerega naj bi bili misiji na Venero in Jupiter.

T. J.