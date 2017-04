Mogherinijeva v Moskvi neomajna pri sankcijah proti Rusiji

Evropska unija ne more ignorirati priključitve Krima

24. april 2017 ob 14:52

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Visoka predstavnica Evropske unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini je na svojem prvem obisku v Moskvi dejala, da sankcije EU-ja proti Rusiji ostajajo.

Kot je Mogherinijeva povedala Lavrovu, si EU želi imeti močnejši odnos z Rusijo, a da ne bodo popustili pri sankcijah, saj ne morejo ignorirati priključitve Krima leta 2014.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je Mogherinijevi zahvalil za obisk, čeprav je potrebovala nekaj časa, da je sprejela povabilo. Mogherinijeva je prevzela svoje dolžnosti v EU-ju ravno leta 2014, ko so se začeli zaostrovati odnosi z Rusijo.

Cilj je vzpostaviti popolno sodelovanje z EU-jem

Čeprav so odnosi med Rusijo in Zahodom po besedah Lavrova težavni, pa ruski cilj ostaja enak - "vnovično vzpostaviti popolno sodelovanje z EU-jem, našim velikim trgovinskim in gospodarskim partnerjem".

Mogherinijeva in Lavrov sta sicer govorila predvsem o krizi v Ukrajini in Siriji. V nedeljo je bil na vzhodu Ukrajine v eksploziji mine ubit ameriški član opazovalne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ranjena pa sta bila še Čeh in Nemec. To je prva smrtna žrtev med člani misije Ovseja od njene namestitve na območju pred tremi leti.

Mogherinijeva je pred začetkom obiska opozorila, da je nedeljski dogodek le še poudaril potrebo po tem, da je treba rešiti spor v Ukrajini. EU pa po njenem mnenju pričakuje popolno preiskavo dogodka.

Lavrov: EU mora bolj vplivati na Kijev

Lavrov je Mogherinijevi dejal, da bi moral EU bolj vplivati na Kijev, ki po njegovem mnenju skuša spremeniti dogovore mirovnega sporazuma iz Minska. Ponovno je dejal, da bodo izpolnili svoj del dogovora, ko bo to storila Ukrajina.

Ponedeljkov obisk Mogherinijeve v Moskvi sicer poteka istočasno kot srečanje namestnika ruskega zunanjega ministra Genadija Gatilova in posebnega odposlanca ZN-a za Sirijo Staffana de Misture v Ženevi v Švici.

Odnosi med Moskvo in Brusljem so se začeli krhati na začetku leta 2014, ko je Rusija anektirala Krim. V spopadih v Ukrajini je umrlo že 10.000 ljudi.

