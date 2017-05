Mosad - "varuh" Izraela, ki nikoli "ne dremlje in ne spi"

Od ugrabitve Eichmanna do likvidacij iranskih znanstvenikov

2. maj 2017 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vsi vohunijo za vsemi," je fraza, ki odraža realnost mednarodne politike, kjer ni "prijateljev", ampak štejejo le interesi. Ena od najboljših "vohunskih organizacij" je tajna služba Izraela - Mosad.

"Mosad je najboljši v tem poslu. Na določenih področjih se mu približamo mi (CIA, op. a.) in nekdanja KGB v najboljših časih," meni ameriški poznavalec obveščevalnih služb Tom Allen, soavtor knjige "Spy Book". Mnogi bi v isti sapi dodali tudi, da je Mosad najbolj razvpita tajna služba, saj si je v desetletjih svojega delovanja zaradi drznih in brezkompromisnih operacij pridobila (straho)spoštovanje tako med svojimi zavezniki kot tudi sovražniki, s katerimi je velikokrat brutalno obračunala.

Mosad je "Inštitut"

Mosad v hebrejščini pomeni inštitut, njegovo daljše ime pa je "Inštitut za obveščevalne in specialne naloge". Mosad je bil ustanovljen leta 1949, leto dni po razglasitvi neodvisnosti Izraela, kot centralna obveščevalno-varnostna agencija, ki je usklajevala aktivnosti že prej obstoječih služb, kot sta Aman (vojaška obveščevalna) in Šin Bet (notranja varnost).



Ben Gurion: Prva obrambna linija države

"Obveščevalne službe za našo državo, ki se od svoje ustanovitve dalje sooča z napadi sovražnih držav, predstavljajo prvo linijo obrambe. Dobro se moramo naučiti razpoznati, kaj se dogaja okoli nas," je ustanovitev Mosada utemeljil prvi premier Izraela David Ben Gurion, ki je za prvega direktorja agencije postavil Reuvena Šiloaha. Mosad je nato v desetletjih, ki so sledila, odigral ključno vlogo pri preživetju Izraela, ki se je za svoj obstanek boril s številčno in ozemeljsko precej večjimi arabskimi (muslimanskimi) državami.

Filozofija Mosada: Ni nemogočih poti

"Sprašujejo me, zakaj je Mosad tako edinstven in napreden? Jaz jim odgovarjam, da zaradi okoliščin. Smo majhna država. Nimamo ne ozemeljske globine ne številčnega prebivalstva, zato moramo naše oči in ušesa postaviti izven naših meja. Nimaš izbire. Enostavno moraš narediti stvari, ki se ti zdijo nemogoče. Svojim agentom sem vedno dejal, da je vse mogoče. Prinesite mi idejo oziroma načrt in našli bomo način, kako ga uresničiti," je o filozofiji Mosada dejal njegov nekdanji direktor Meir Amit.

"Dolga roka Mosada" našla Eichmanna v Argentini

Eno od prvih "misij nemogoče", za katero je izvedela tudi mednarodna skupnost, je Mosad izvedel leta 1960, ko je v Buenos Airesu izsledil nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna, enega od arhitektov holokavsta, ki je na stotisoče evropskih Judov poslal v smrt. Eichmann je po drugi svetovni vojni pobegnil v Argentino. Tam ga je izsledil eden od agentov (katsa) Mosada in o odkritju obvestil vodstvo agencije v Tel Avivu. V Buenos Aires je odletela skupina Mosadovih agentov, ki je Eichmanna ugrabila, prepeljala v varno hišo, nato pa z letalom izraelske družbe El Al, ki je pred tem pripeljala izraelsko delegacijo na praznovanje 150. obletnice neodvisnosti Argentine, odpeljala v Izrael. Tam so Eichmannu sodili na procesu, ki je bil odprt za javnost, in ga zaradi zločinov proti človečnosti obsodili na smrt z obešanjem. Kazen so izvršili maja 1962. Mosad je s to akcijo prvič pokazal, da ni le regionalni akter, ampak ima globalni doseg, ki na vseh koncih sveta ščiti interese Izraela oziroma Judov. In to ščiti v najširšem pomenu besede - od zbiranja pomembnih informacij, tudi tehnoloških, pa do fizične odstranitve oziroma likvidacij - po oceni Mosada - najhujših nasprotnikov judovske države.

Podatki Mosada omogočili veliko zmago Izraela leta 1967

Mosad je bil s svojimi obveščevalnimi podatki ključen tudi pri največji vojaški zmagi Izraela nad njegovimi arabskimi sosedi junija 1967, ko je judovska država v t. i. šestdnevni vojni porazila Egipt, Sirijo in Jordanijo ter zasedla Sinajski polotok, Vzhodni Jeruzalem, Zahodni Breg in Golansko planoto. Mosadovi agentje so izraelsko vojsko obvestili o natančnem dnevnem urniku egiptovskih pilotov in tako določili najprimernejši čas za zračni napad, to je med 7.00 in 8.00 zjutraj, ko so bili piloti na poti v letalske baze oziroma na zajtrku, letala pa na tleh. Izrael je tako naenkrat napadel vso egiptovsko floto in več sto letal uničil na tleh. Pot do zmage je bila odprta. Na severni meji s Sirijo, Golanski planoti, je za Izrael izjemno delo opravil vohun Eli Cohen, ki pa so ga sirske oblasti odkrile in maja 1965 obesile na trgu v Damasku. Kljub temu so Cohenovi pred tem pridobljeni podatki o utrjenih položajih sirske vojske na Golanski planoti pomagali Izraelu do zmage. A tudi najboljši delajo napake. Mosad - domnevno zaradi sporov znotraj agencije - tako ni zaznal arabskega napada na največji judovski praznik jom kipur oktobra 1973, ko sta Egipt in Sirija na bojišču izraelsko vojsko spravila v težak položaj, a je tej na koncu uspel preobrat oziroma je preprečila poraz in ohranila status quo.

Operacija Entebbe: Čudežna rešitev 102 talcev

Tri leta kasneje je vrhunsko obveščevalno delo Mosada reševalo življenja. Junija 1976 so namreč pripadniki Ljudske fronte za osvoboditev Palestine ugrabili letalo Air Francea z 248 potniki na krovu, ki je iz Tel Aviva letelo v Pariz. Ugrabitelji so letalo prek Aten in Bengazija preusmerili na letališče Entebbe v Ugandi, kjer jim je gostoljubje izrekel diktator Idi Amin. Ugrabitelji so izpustitev talcev pogojevali z izpustitvijo zaprtih Palestincev iz izraelskih zaporov in zagrozili, da bodo začeli s pobijanjem talcev, če Izrael ne bo pristal na njihove zahteve. Ugrabitelji so potnike ločili na državljane Izraela in na državljane ostalih držav, ki so jih po dveh dneh izpustili. Politično vodstvo Izraela se je po tednu dni pogajanj odločilo za drzno akcijo, v kateri je v 4.000 kilometrov oddaljeno Ugando poletelo 100 komandosov na krovu treh transportnih letal. Po pristanku v Entebbeju so komandosi v nočni akciji, ki je trajala 90 minut, osvobodili 102 talca, ubili vseh sedem ugrabiteljev in 45 ugandskih vojakov, na tleh uničili 30 vojaških letal ugandske vojske, nato pa z rešenimi talci na krovu prek Kenije, kjer so dotočili gorivo, odleteli proti Izraelu. V akciji je bil poleg treh talcev ubit tudi vojaški vodja operacije Jonatan Netanjahu, sicer brat zdajšnjega premierja Izraela Benjamina Netanjahuja. Kljub izgubi Jonatana Netanjahuja je bila akcija velik uspeh, saj so rešili več kot 100 življenj. Uspeh akcije pa je s svojimi obveščevalnimi podatki, ki so med drugim vsebovali tudi načrt letališča v Entebbeju, omogočil Mosad. Agenti Mosada so opravili tudi intenzivne intervjuje z izpuščenimi talci, tako da so pridobili pomembne informacije za vojaško akcijo.

Maščevanje za pokol izraelskih športnikov

Maščevanje je grda beseda, a v nekaterih primerih le starozavezno načelo "oko za oko, zob za zob" pomaga celiti rane. Septembra 1972 je palestinska teroristična organizacija Črni september vdrla v olimpijsko vas v Münchnu in ubila 11 izraelskih športnikov. Premierka Izraela Golda Meir je odobrila skrivno operacijo, s katero je Mosad najprej sestavil seznam odgovornih za pokol, nato pa so Mosadovi likvidatorji, t. i. kidoni, drugega za drugim po različnih evropskih mestih (Pariz, Rim, Ciper) ubili. Operativni vodja Črnega septembra Ali Hasan Salameh se je dolgo izogibal "roki maščevanja", nato pa so Salameha šest let kasneje (1979) izsledili v Bejrutu in ga ubili z avtomobilom bombo, ki je eksplodirala v trenutku, ko se je mimo po vsakodnevni poti pripeljal Salameh. V povezavi z "lovom na Salameha" si je Mosad - v surovem besednjaku tajnih služb - eno večjih "tragičnih napak" privoščil leta 1973, ko je v Lillehammerju ubil maroškega natakarja, ki so ga zamenjali za Salameha. Norveška policija je aretirala pet agentov Mosada, ki so bili kasneje obsojeni na večletne zaporne kazni. Izrael je družini maroškega natakarja plačal tudi odškodnino.

Umor v Dubaju s "prstnimi odtisi" Mosada

Izrael praktično nikoli uradno ne prizna akcij (likvidacij) Mosada oziroma glede njih vodi t. i. politiko dvoumnosti. Januarja 2010 je bil v hotelu v Dubaju umorjen eden od vojaških vodij Hamasa Mahmud Al Mabuh. Sprva je kazalo, da je šlo za naravno smrt, a je obdukcija pokazala, da so Al Mabuha najprej omrtvičili z injekcijo, nato pa zadušili z blazino. Dubajska policija je kasneje s pomočjo nadzornih kamer rekonstruirala umor in zanj obtožila skupino 27 ljudi, ki so v Dubaj s ponarejeneimi potnimi listi različnih zahodnih držav prišli dan pred umorom, nato pa še pred njegovim odkritjem zapustili Združene arabske emirate. Za Hamas, (skrajno) islamistično organizacijo, ki vlada v Gazi, dvomov ni bilo, kriv je Mosad oziroma Izrael. A ta je uradno zavrnil obtožbe. Takratni izraelski zunanji minister Avigdor Liebermann pa je navrgel, "da nekateri preveč gledajo filme o Jamesu Bondu". Kakorkoli, v izraelski in mednarodni javnosti je prevladala ocena, da je umor delo Mosada.

Spodletela likvidacija Haleda Mešala

Dobrih deset let prej, leta 1997, pa Mosad ni mogel zanikati vpletenosti v spodletel atentat. Dva Mosadova agenta sta s kanadskima potnima listoma vstopila v glavno meto Jordanije, Aman, da bi ubila takratnega vodjo Hamasa Halida Mešala. V uho sta mu vbrizgala injekcijo s strupom, a bila pri tem ujeta. Mešala so prepeljali v bolnišnico, jordanski kralj Husein pa je od takratnega izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, na katerega je "pritisnil" tudi ameriški predsednik Bill Clinton, zahteval, naj dostavi protistrup, sicer bo postavil pod vprašaj mirovno pogodbo med obema državama, sklenjeno nekaj let prej. Netanjahu je v Aman poslal letalo s protistrupom, s katerim so nato Mešalu rešili življenje. V zameno za vrnitev obeh agentov je moral Izrael iz zapora izpustiti duhovnega vodjo Hamasa šejka Ahmeda Jasina in številne druge palestinske zapornike. Zaradi spodletelega napada in mednarodnega škandala pa je moral odstopiti tudi takratni šef Mosada Danny Yatom.

Velika naloga: Preprečiti Iranu razvoj jedrske bombe

V zadnjih letih je največja varnostna grožnja Izraelu (po njegovi oceni) iranski jedrski program. Potencialna iranska jedrska bomba bi spremenila razmerja moči na Bližnjem vzhodu in ogrozila primat Izraela kot vojaško najmočnejše države v regiji, ki neuradno razpolaga z do 400 jedrskimi konicami. Domneva se, da Mosad stoji za računalniškim virusom, ki je leta 2010 za nekaj časa onemogočil iranske centrifuge za plemenitenje urana. Mosad naj bi stal tudi za umori vsaj petih iranskih jedrskih znanstvenikov, ki so bili predvsem s podtaknjenimi bombami ubiti med letoma 2007 in 2012. Iranci so prst uperili v Izrael oziroma Mosad, ki pa je obtožbe pričakovano zavrnil. "Za veliko stvari se obtožuje Mosad, a verjemite, za večino od njih ni odgovoren. Iranci imajo veliko notranjepolitičnih težav, zato vedno obtožujejo Izrael, včasih pa tudi vas, Britance," je leta 2013 v pogovoru za BBC dejal Meir Dagan, direktor Mosada med leti 2002 in 2011.

Amit: Umori Mosada so izvršitev sodb Izraela

(Izvensodni) umori največjih nasprotnikov Izraela so za Mosad neizogiben del misije, na kateri je, to pa je ščitenje Izraela. "Ko ubija Mosad, ne gre za kršenje zakonov. Vse naše akcije so odobrene s strani političnega vodstva oziroma predsednika vlade Izraela. Gre za sodbo Izraela. Smo kot rabelj oziroma doktor, ki vbrizga smrtonosno injekcijo na smrt obsojenim," je o Mosadovih najbolj surovih akcijah, likvidacijah nasprotnikov oziroma sovražnikov Izraela, nekoč hladnokrvno dejal že omenjeni Amit.

Varuh Izraela, ki nikoli ne spi

"Kjer ni izvedenosti, ljudstvo propada, kjer je veliko svetovalcev, je blaginja," je modrost in moto Mosada, vzet iz Tanaka (krščanska Stara zaveza Svetega Pisma), svete knjige Judov. A Mosad ni le svetovalec, ampak tudi oči, ušesa in po potrebi tudi udarna pest judovske države. V starodavnem Tanaku je zapisano tudi, da "varuh Izraela ne dremlje in ne spi". V modernem času pa je Mosad tisti, ki nikoli ne spi, zato da lahko mirno na nemirnem Bližnjem vzhodu spijo - državljani Izraela.

Aleš Vozel, @vozela1