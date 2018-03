Musk s Facebooka odstranil Teslo in Space-X

Facebook leta 2016 najel Space-X za izstrelitev satelita

23. marec 2018 ob 22:15

San Francisco - MMC RTV SLO

Ameriški podjetnik Elon Musk je v luči afere Cambridge Analytica, v kateri so bili zlorabljeni osebni podatke Facebookovih uporabnikov, z družbenega omrežja odstranil profila svojih podjetij Tesla in SpaceX.

Musk se je na Twitterju pošalil na račun podjetja elektronskega podjetja Sonos, ki je napovedalo, da bo za en teden prenehalo z oglaševanjem na Facebooku, poroča BBC. Njegovi sledilci so ga nato na družbenem omrežju pozvali, naj izbriše strani svojih podjetij.

Musk se je odzval, da za obstoj Facebook strani svojih podjetij sploh ni vedel in ju v nekaj minutah tudi res izbrisal. "Nisem ga videl niti enkrat, kmalu bo izginil," je tvitnil glede profila podjetja SpaceX, ki je imel 2,5 milijona sledilcev, za Teslin profil z enakim številom sledilcev pa je napisal, da je dolgočasen.

Podjetnik je sicer naznanil, da bo še naprej uporabljal Facebookovo omrežje Instagram, na kateri pa se po njegovih besedah žal tudi že čuti vpliv Facebooka.

Space-X-ova raketa in Facebookov satelit

Leta 2016 je Facebook uporabil Muskovo podjetje SpaceX za izstrelitev komunikacijskega satelita v vrednosti 200 milijonov dolarjev, a je raketa eksplodirala in uničila satelit. Musk se je na kritike, da je razstrelil satelit Marka Zuckerberga, ostro odzval, in takrat zapisal: "Moja krivda, da sem idiot. Da se oddolžimo, smo jim podarili izstrelitev, najbrž pa so tudi imeli zavarovanje".

Gibanje #izbrišimofacebook postaja po zlorabi osebnih podatkov več kot 50 milijonov uporabnikov za namene politične manipulacije podjetja Cambridge Analytica vse večje, poroča BBC.

Zuckerberg po aferi priznal svoj del krivde kot ustanovitelj Facebooka in kršitve označil za zlorabo zaupanja, gibanju #izbrišimofacebook pa ni pripisal velikega vpliva, saj na Facebooku naj ne bi zaznali velikega števila deaktivacij profilov uporabnikov.

J. R.