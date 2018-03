Zuckerberg: Če ne moremo varovati osebnih podatkov, si ne zaslužimo zaupanja

Facebook bo za nazaj preverjal aplikacije

22. marec 2018 ob 07:45,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 08:18

Ustanovitelj družbenega omrežja Facebook Mark Zuckerberg je po razkritju, da je omrežje omogočilo priskrbeti podatke o 50 milijonih uporabnikov, ki so bili zlorabljeni, dejal, da mu je žal. Napovedal je povečanje števila zaposlenih, ki bodo nadzorovali vsebino in varnost.

Podatke uporabnikov Facebooka je od profesorja psihologije Aleksandra Kogana, ki jih je od uporabnikov prejel s posebno aplikacijo, pridobilo podjetje Cambridge Analytica, ki jih je izkoristilo za izdelavo psiholoških profilov ameriških volivk in volivcev v korist kampanje Donalda Trumpa. Pri Facebooku sporočajo, da Kogan podatkov ne bo smel posredovati tretji osebi.

Zuckerberg je v odzivu na razkritje najprej na svojem profilu na Facebooku zapisal, da skuša ugotoviti, kaj natančno se je zgodilo, in priznal, da je šlo za zlorabo zaupanja. Facebook je po njegovih besedah odgovoren za varovanje osebnih podatkov, če pa tega ne zmore zagotoviti, si ne zasluži zaupanja uporabnikov, je poročal Radio Slovenija.

Povečanje števila zaposlenih na področju varnosti

Pozneje je v intervjuju za ameriško televizijo CNN dejal, da mu je zelo žal, in napovedal poostritev varovanja podatkov. Na vprašanje, ali meni, da obstajajo ljudje, ki Facebook uporabljajo za vpletanje v ameriške volitve, je Zuckerberg dejal, da nekdo to gotovo poskuša. Z namenom preprečevanja tega je napovedal povečanje števila zaposlenih, ki bodo nadzorovali vsebino in varnost. Na tem področju naj bi do konca leta pri Facebooku delalo 20.000 ljudi. Obenem je Zuckerberg opozoril, da popolne varnosti ni mogoče zagotoviti.

Podjetje Cambridge Analytica je podatke, ki jih je pridobilo od Kogana, uporabilo za profiliranje uporabnikov Facebooka, da bi jim med predvolilno kampanjo podajali prirejena lažna sporočila, naklonjena Donaldu Trumpu. Glede možnosti pravnega ukrepanja zoper podjetje Cambridge Analytica je Zuckerberg dejal, da morajo najprej razumeti, kaj se je zgodilo. "Če bomo ugotovili, da ima Cambridge Analytica še vedno dostop do podatkov, bomo sprejeli vse pravne ukrepe, ki jih lahko, da zagotovimo varnost podatkov ljudi v naši skupnosti," je dejal za CNN. Cambridge Analytica je sicer po pozivu k uničenju podatkov, ki jih je pridobil, leta 2015 Facebooku zatrdil, da je to storil, v javnost pa so prišle informacije, da ima podjetje morda še naprej dostop do teh podatkov.

Zuckerberg je priznal, da je za kršitve izvedel že leta 2015, in nanizal vrsto ukrepov, ki jih njegovo podjetje že izvaja ali jih namerava v prihodnje. Facebook bo tako za nazaj preveril vse aplikacije z dostopom do večjega števila podatkov o uporabnikih in preveril sumljive med njimi, v prihodnje pa namerava razvijalcem aplikacij še ostreje omejiti dostop do osebnih podatkov uporabnikov, obveščal bo uporabnike, ko bo kdo zlorabil njihove podatke, in aplikacijam izključil dostop do podatkov, če jih uporabnik ni uporabil tri mesece.

V intervjuju je Zuckerberg še dejal, da je verjetno največja napaka, ki so jo storili, ta, da takšnih ukrepov niso sprejeli že prej.

Zuckerberg je izrazil tudi pripravljenost pričati pred ameriškim kongresom. Pojasnila želita tudi evropski in britanski parlament.

Afera je Facebookovo vrednost zbila za 50 milijard dolarjev, Zuckerberg pa je po poročanju Reutersa še dejal, da ni opazil, da bi "večje število ljudi" izbrisalo svoj profil na omrežju.

