Zuckerberg priznal napake Facebooka v primeru zlorabe podatkov

Cambridge Analytica zanika krivdo, profesor Kogan trdi, da je grešni kozel

21. marec 2018 ob 14:42,

zadnji poseg: 21. marec 2018 ob 21:56

London - MMC RTV SLO, STA

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je priznal, da je družbeno omrežje "napravilo napake" v povezavi z afero podjetja Cambridge Analytica, ki je za politične namene zlorabilo osebne podatke Facebookovih uporabnikov.

"Ustanovil sem Facebook, zato sem odgovoren za vse, kar se zgodi na naši platformi," je na Facebooku zapisal Zuckerberg in poudaril, da je med Cambridge Analytico, profesorjem Aleksandrom Koganom in Facebookom prišlo do zlorabe zaupanja, poroča BBC.

Kogan je namreč za raziskovalne namene zbiral osebne podatke Facebookovih uporabnikov, ki pa jih je nato predal podjetju Cambridge Analytica, ki jih je uporabilo za oblikovanje subtilnih sporočil za manipulacijo mnenj ciljnih uporabnikov, s čimer naj bi pomembno vplivali tudi na predsedniške volitve v ZDA leta 2016, je javnosti razkril žvižgač Christopher Wylie.

Facebook trdi, da je Kogan podatke prvotno zbiral za raziskovalne namene, kar ni v nasprotju s pravili omrežja. Nato je te podatke predal drugim strankam, kot je Cambridge Analytica, kar je kršitev Facebookovih pravil, poroča CNN. Kogan medtem trdi, da je pri vsem skupaj grešni kozel.

Zuckerberg je napovedal ukrepe, po katerih bo dostop do podatkov uporabnikov otežen. Facebook tako namerava preučiti vse aplikacije, ki so imele dostop do velikih količin podatkov pred letom 2014, ko so dostop do osebnih podatkov "odločno otežili".

Opravili bodo tudi popolno revizijo vseh sumljivih aplikacij ter prepovedali dostop vsem razvijalcem aplikacij, ki se s temeljito revizijo ne bodo strinjali. Izključili bodo tudi vse razvijalce, pri katerih bodo ugotovili zlorabe, in o teh obvestili prizadete, poroča BBC.

Facebook bo omejil dostop do osebnih podatkov

V prihodnosti namerava Facebook še dodatno omejiti dostop razvijalcev do osebnih podatkov in prekiniti dostop do podatkov, če uporabnik aplikacije ni uporabil več kot tri mesece. Podatke, ki jih bodo prejele aplikacije, bodo omejili le na ime, profilno fotografijo in elektronski naslov, razvijalci pa bodo morali pridobiti dovoljenje Facebooka in z njimi podpisati pogodbo za dostop do objav ali osebnih podatkov posameznikov, poroča BBC.

Kogan pridobil podatke 50 milijonov ljudi

Podatke Facebookovih uporabnikov je Cambridge Analytici predal Aleksander Kogan z britanske Univerze v Cambridgeu, ki je od 270.000 uporabnikov Facebooka dobil njihove osebne podatke in podatke njihovih prijateljev.

Kogan je zasnoval posebno aplikacijo v okviru spletne raziskave z naslovom To je tvoje digitalno življenje, s pomočjo katere so mu uporabniki prostovoljno predali svoje osebne podatke, s privolitvijo v sodelovanje v raziskavi pa so dali tudi dovoljenje za deljenje podatkov o svojih prijateljih, ki pa tega niso vedeli ali za to dali dovoljenja. Tako je Kogan dobil podatke kar 50 milijonov ljudi in jih predal Cambridge Analytici.

V Cambridge Analytici zanikajo, da bi bilo s tem kaj narobe, pri Facebooku pa so prekinili sodelovanje tako s Koganom kot Cambridge Analytico.

Kogan: Nisem vedel, da je kaj narobe

Kogan je za BBC pojasnil, da je sodelovanje s Cambridge Analytico končal leta 2014, in da si ni nikoli mislil, da bodo podatki, ki jih je pridobil z raziskavo na Facebooku, uporabljeni v predvolilni kampanji Donalda Trumpa. Pojasnil je, da je želel s temi podatki zgolj oblikovati "model človekovega obnašanja na spletnih družbenih omrežjih".

Prepričan je bil, da je njegova aplikacija popolnoma v skladu z zakonodajo. "Dogodki v zadnjem tednu so zame popolnoma šokantni in zdaj me imata tako Facebook kot Cambridge Analytica za grešnega kozla, čeprav smo mislili, da delamo nekaj popolnoma normalnega," je povedal. "Pri Cambridge Analytici so mi zagotovili, da je vse popolnoma legalno in v skladu s pravili delovanja," je povedal in dodal, da ni imel razlogov, da bi mislil, da krši kakšna pravila Facebooka. "Ena mojih večjih napak je le, da nisem postavljal dovolj vprašanj," je dejal.

Obenem meni, da so pri Cambridge Analytici pretiravali glede točnosti zbranih podatkov in da so s tem prej škodovali Trumpovi kampanji, kot pa ji koristili.

Kot pa je razkril žvižgač Wylie, so s pomočjo podatkov, ki so jih kupili od Kogana, uspešno profilirali uporabnike Facebooka in jim podajali prirejena lažna sporočila, naklonjena Trumpu.

V prid Trumpovi kampanji

Na britanski televiziji Chanel 4 so skrivaj posneli tudi vodjo tega podjetja Alexandra Nixa, kako razlaga o neokusnih načinih, na katere bi lahko njegovo podjetje pomagalo strankam pri usmerjanju volilnih kampanj.

V torek so objavili še en posnetek, v katerem je Nix pojasnil, da so vodili Trumpovo predvolilno kampanjo in da se je s Trumpom tudi večkrat sestal. Povedal je, da so s pomočjo dejanj Cambridge Analytice, ki so obsegala raziskave, analize in ciljno oglaševanje, prišli do tesne zmage za 40.000 glasov v treh zveznih državah.

"Naredili smo vse raziskave, vse podatke, vse analize, celotno ciljno oglaševanje, celotno digitalno kampanjo, televizijsko kampanjo in naši podatki so bili osnova za vso to strategijo," je v posnetku povedal Nix. V Cambridge Analytici so ga v torek suspendirali s položaja.

B. V., J. R.