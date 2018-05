Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Ramazan bo trajal 30 dni. Foto: EPA Dodaj v

Muslimani po svetu začeli sveti mesec ramazan

"Čas, da človek premaga telesne strasti"

15. maj 2018 ob 11:19

Meka - MMC RTV SLO, STA

Za več kot milijardo muslimanov na svetu se je začel postni mesec ramazan, med katerim bo po sončnem vzhodu prepovedano vsakršno prehranjevanje in uživanje tekočin.

Post bo trajal 30 dni, in sicer do sončnega zahoda 14. junija. Za verne muslimane je ramazan oziroma saum četrti od petih stebrov islama, drugi so še izpovedovanje vere (šahada), pet dnevnih molitev (salah), dajanje miloščine (zakat) in romanje v Meko (hadž).

Muslimanski koledar je lunaren in se ravna po Luninih menah. Ker je Lunino leto krajše od Sončevega, prihaja ramazan vsako leto 11 dni prej kot v letu pred tem. Postni mesec se ponavadi ne začne za vse muslimane istočasno, ampak se ponekod začne dan, dva kasneje. Začetek je namreč odvisen od tega, kdaj je na nebu prvič po mlaju videti Lunin krajec.

Ramazanu arabsko govoreči muslimani pravijo ramadan. Poimenovanje ramazan uporabljajo nekateri muslimani v Evropi, kot so Bošnjaki in Turki, pa tudi muslimani v Sloveniji. Ramazanu bo sledilo tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama.

"Čas, da človek premaga telesne strasti"

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom, prav tako pa se trudijo biti v okvirih moralnih načel, ki jih uči islam. "Ramazan je čas, da človek premaga telesne strasti v korist duhovne moči, ki si želi občutiti lepoto resnice, pravičnosti, poštenosti, solidarnosti in ljubezni," so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Ramazan je v islamu tudi "tekmovalno obdobje", ko naj bi verniki tekmovali, kdo bo naredil več dobrega. "Post je povzdigovanje duše, vaja za krepitev telesa in opomnik za ustvarjanje dobrih del. Je človekova zaščita, ker preprečuje verniku in vernici, da počneta tisto, kar je prepovedano," so dodali.V času postnega meseca bodo ramazanske aktivnosti potekale v vseh enotah Islamske skupnosti v Slovenijo. Vse bodo tudi obiskali mufti in njegovi sodelavci.

Po verovanju muslimanov je v ramazanu Bog poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimanov Koran. Zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in proučevanju. Celoten Koran v času meseca ramazana na glas preberejo v večini džamij, in sicer tako da se vsakodnevno prebere 20 od skupno 604 strani.

T. J.