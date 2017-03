Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nov predlog zakona bo v prostorih, kjer je prepovedano kajenje tobaka, prepovedal tudi kajenje elektronskih cigaret. Foto: Reuters Spremembe v tobačni zakonodaji bodo omejile tako kadilce kot tudi oglaševalce in gostince. Foto: Reuters Sorodne novice Bodo predlagani ukrepi res delovali na kadilce? Hrvaška postaja nekadilska država Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Hrvaškem (končno) predlog nove tobačne zakonodaje

Lastniki manjših gostinskih lokalov se bodo sami odločali glede kajenja

5. marec 2017 ob 13:46

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška vlada je po več opominih iz Bruslja v parlamentarni postopek poslala spremenjen zakon o omejitvah uporabe tobačnih izdelkov, ki zadevajo kadilce, oglaševalce in gostince.

Na Hrvaškem več kot 35 odstotkov prebivalstva kadi, za posledicami kajenja pa vsako leto umre približno 9.000 ljudi, vlada navaja v predlogu spremembe tobačnega zakona. Letno za zdravljenje bolezni, ki so posledica kajenja, porabijo približno 200 milijonov evrov iz zdravstvenega proračuna.

Med zakonskimi novostmi je izenačitev elektronskih cigaret z navadnimi cigaretami, kar pomeni prepoved kajenja elektronskih cigaret v javnih prostorih, v katerih ni dovoljeno kaditi tobaka. Prepovedati nameravajo tudi oglaševanje elektronskih cigaret in tobaka v medijih.

Vsak zavojček cigaret in tobaka bo moral biti opremljen z napisom "kajenje ubija" in "tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo raka". Poleg tega bodo morali proizvajalci tobaka natisniti še en podoben napis, pa tudi eno izmed 42 fotografij, ki opozarjajo na posledice kajenja za ljudi.

Na vsakem zavojčku cigaret ali tobaka bo telefonska številka ministrstva za zdravstvo, na katerem bo na voljo pomoč pri odvajanju od kajenja.

Če bo novi zakon uveljavljen, na Hrvaškem ne bo več niti cigaret z različnimi okusi, ukinili bodo označbe "light", "slim", "mild" in podobno, saj naj bi zavajale kadilce, da so nekatere cigarete manj škodljive.

Kajenje v manjših lokalih bo še vedno mogoče

Lastniki manjših gostinskih lokalov bodo morali prepovedati kajenje, če ne bodo upoštevali standardov prezračevanja. Kajenje v manjših lokalih je izjema, ki je ostala tudi v novem zakonu. Pri tem so šli na roko lastnikom manjših lokalov, ki zaradi pomanjkanja prostora niso mogli fizično ločiti prostora za kadilce, saj bi z zaprtjem takšnih lokalov dobili še nekaj tisoč brezposelnih.

Zakon z zamudo

Hrvaška bi morala tobačni zakon spremeniti že lani, a so se v Zagrebu opravičili za zamudo zaradi padca vlade in predčasnih parlamentarnih volitev v letu 2016. Hrvaški minister za zdravstvo Milan Kujundžić je prepričan, da bodo poslanci sprejeli zakon v naslednjih nekaj tednih in da EU ne bo kaznoval Hrvaške zaradi preložitve izvajanja evropske direktive o tobaku.

Hrvaški sabor je sicer že leta 2008 izglasoval novi zakon o kajenju, ki je prepovedoval kajenje v zaprtih gostinskih prostorih, a so leto pozneje zakon spremenili in gostincem omogočili, da se sami odločajo glede kajenja.

