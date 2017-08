Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V taboru se je 30-metrsko drevo podrlo na šotor, v katerem so spali štirje mladostniki. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na jugozahodu Nemčije v neurju umrl mladostnik

Poškodovane v bolnišnico prepeljali s helikopterjem

2. avgust 2017 ob 12:17

Rickenbach - MMC RTV SLO/STA

Jugozahod Nemčije je ponoči zajelo močno neurje, ki je terjalo najmanj eno smrtno žrtev. V kraju Rickenbach blizu meje s Švico se je na tabor mladih, ki so prenočevali v šotorih, podrlo drevo.

V nesreči je umrl 15-letnik, preostali trije fantje, stari od 13 do 14 let, so poškodovani, eden od njih huje. Poškodovane so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

V skupini v taboru je bilo 21 ljudi, 17 mladih in štirje starejši spremljevalci. Za zdaj še ni popolnoma jasno, koliko iz te skupine jih je dejansko prenočevalo na prostem, koliko pa v bližnji manjši koči.

Lokalna policija domneva, da je 30 metrov visoko drevo padlo zaradi hudega neurja. Ugibajo tudi, da bi to lahko povzročil udarec strele.

Orkansko neurje na jugozahodu Nemčije

V času nesreče je divjalo orkansko neurje. Približno 14 kilometrov od kraja nesreče so sunki vetra dosegli tudi 110 kilometrov na uro. Po polnoči so stopnjo ogroženosti na jugozahodu Nemčije dvignili na najvišjo.

