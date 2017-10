Na koalicijskih pogovorih v Nemčiji zaveza, da se dolg ne bo povečeval

Sestavljanje nove nemške vlade

25. oktober 2017 ob 09:55

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Kljub obljubam o davčnih rezih, investicijah in subvencijah se nemški dolg pod novo vlado ne bo povečeval, so se zavezali.

Po septembrskih volitvah bundestaga v Nemčiji sedaj potekajo uvodni pogovori o oblikovanju t. i. jamajške koalicije med konservativno unijo krščanskih demokratov (CDU) kanclerke Angele Merkel in bavarsko Krščansko socialno unijo (CSU), liberalci (FDP) in Zelenimi. Če bodo uspešna, naj bi jim enkrat novembra sledila "prava" koalicijska pogajanja, na katerih bodo stranke skušale uskladiti vsebino koalicijske pogodbe. Pritisk, da jim uspe, je velik, saj po odločitvi socialdemokratov (SPD) za odhod v opozicijo druge možnosti od t. i. Jamajke praktično ni.

V uvodnem dogovoru o prihodnjih državnih financah so se potencialne koalicijske partnerice v torek zavezale, da bodo ohranile uravnotežen proračun. V dogovor so sicer obenem zapisale svoje želje in obljube - med katerimi so nove davčne olajšave za družine z otroki, nižji davki za ljudi z nižjimi in srednjimi dohodki ter odprava t. i. solidarnostnega davka, s katerim so po združitvi financirali razvoj manj razvitega vzhoda Nemčije -, pri čemer pa niso pojasnile, kako točno jih nameravajo financirati, če ne z zadolževanjem.

"Črna ničla"

Zeleni so pred začetkom koalicijskih pogovorov vztrajali, da uravnotežen proračun ne sme biti prioriteta za vsako ceno, zdaj pa so očitno popustili, ob tem ugotavlja agencija Reuters. Ostale tri stranke že ves čas izpostavljajo, da mora nova vlada vsaj ohraniti "črno ničlo", doseženo v času odhajajoče velike koalicije CDU/CSU in SPD, ko je finančni resor vodil Wolfgang Schäuble. Zelene naj bi ostale tri stranke po poročanju Reutersa prepričale predvsem z obljubo o novih subvencijah za tiste, ki bodo investirali v to, da naredijo svoje domove bolj energetsko učinkovite.

Generalni sekretar CDU Peter Tauber je po torkovem drugem krogu uvodnih koalicijskih pogajanj dejal, da "je bil dolg večer, a je bilo vredno", saj so z dogovorjenim "zelo zadovoljni". Pozitivne ocene so prišle tudi iz ostalih strank. Kot so napovedali, se bodo znova sestali v četrtek, ko bodo skušali doseči še dogovor o evropski politiki prihodnje vlade, ki ga v torek niso uspeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V CDU so sicer prejšnji teden pripravili poročilo, v katerem so opozorili, da bo imela prihodnja vlada, če naj ohrani uravnotežen proračun, v štirih letih na razpolago za nove projekte le okoli 30 milijard evrov, medtem ko bi vsi "bonbončki", ki so jih ob začetku pogovorov izpostavile morebitne koalicijske partnerke, državo stali precej več kot sto milijard evrov.