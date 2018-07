Na protestih proti Trumpu v Londonu več deset tisoč ljudi

Trump je odnos ZDA z Veliko Britanijo označil za najbolj posebnega

13. julij 2018 ob 08:00,

zadnji poseg: 13. julij 2018 ob 16:48

London - MMC RTV SLO, STA

V času obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Veliki Britaniji se je v Londonu zbralo več deset tisoč protestnikov. Med drugim mu očitajo seksizem, rasizem in homofobijo.

V Londonu so Trumpovi nasprotniki organizirali več različnih shodov, h katerim so med drugim pozvali sindikati, aktivisti za človekove pravice in verske skupnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na plakatih protestnikov so se med drugim zvrstili napisi, kot so "Ne Trumpu, ne KKK, ne fašističnim ZDA", navaja francoska tiskovna agencija AFP. KKK je kratica za ameriško rasistično organizacijo kukluksklan.

Po pričakovanjih iniciative "Ustavimo Trumpa" se bo v britanski prestolnici zbralo okoli 100.000 protestnikov. Več sto se jih je pred parlamentom zbralo že dopoldne, ko so spremljali leteči sprehod balona v obliki Trumpa kot jeznega dojenčka, še piše DPA.

Britanska policija je sporočila, da bodo za nadzor poskrbele različne enote, ki bodo med seboj delovale v skupni operaciji, saj nadzor številnih protestnih shodov predstavlja precejšen izziv. Med njimi so namreč tudi takšni v podporo Trumpu. Ameriško veleposlaništvo v Londonu je zaradi protestov izdalo opozorilo ameriškim državljanom.

Že v četrtek so se protestniki zbrali pred vhodom v palačo Blenheim v bližini Oxforda, kjer se je Trump udeležil slavnostne večerje, ki jo je gostila premierka Theresa May. S premierko sta se danes sestala na uradnih pogovorih blizu Londona v dvorcu Chequers, tudi sicer pa se bo Trump protestnikom v Londonu večinoma izognil. Ob prihodu je Trump sicer dejal, da ga protesti ne motijo, saj da ga imajo Britanci radi. Glede na v četrtek objavljeno anketo YouGov kar 77 odstotkov Britancev o Trumpu nima dobrega mnenja, 74 odstotkov jih meni, da je seksist, 63 odstotkov pa, da je rasist.

Po intervjuju Trump naredil korak nazaj

Po pogovorih s Thereso May je Trump dejal, da je odnos med ZDA in Veliko Britanijo "najbolj poseben". Medtem je časnik The Sun objavil intervju z ameriškim predsednikom, v katerem je ta dejal, da bi načrt britanske premierke glede izstopa Velike Britanije iz EU-ja oziroma brexita uničil trgovinski sporazum med njunima državama.

V intervjuju je Trump dodal, da je osnutek britanske vlade za odnose z Unijo po izstopu precej drugačen od tistega, za katerega je glasovalo ljudstvo. Kot pravi, je Theresi May "svetoval, kako sestaviti načrt za brexit", a da ga "ni poslušala". Britanska vlada se na njegove izjave še ni odzvala. Po besedah premierke je brexit sicer priložnost ustvariti rast tako v Veliki Britaniji kot v ZDA. Trump je v kritiki britanske premierke še dejal, da bi bil nekdanji zunanji minister Boris Johnson dober premier, saj ima po njegovem mnenju "vse, kar potrebuje".

Po današnjem srečanju s Thereso May pa je poudaril, da v intervjuju za The Sun ni kritiziral premierke. Označil jo je za "izjemno žensko", ki da opravlja "fantastično delo". Dejal je, da je brexit "neverjetna priložnost" in da je zanj dobro, "kar koli" bo Velika Britanija naredila po izstopu iz Unije. Theresa May pa je dejala, da sta s predsednikom razpravljala o načrtih za "ambiciozen" trgovinski sporazum.

Theresa May, Trumpova uradna gostiteljica, je pred srečanjem dejala, da "ni močnejšega zavezništva, kot so naši posebni odnosi z ZDA, in v prihodnjih letih tudi ne bo pomembnejšega zavezništva".

Trump: Migracije spreminjajo kulturo Evrope

Trump je ponovil tudi svoje stališče glede preseljevanja v Evropo. "Bolje, da pazite nase," je dejal. Migracije spreminjajo evropsko kulturo in varnostne razmere, je dejal. "Mislim, da to ni dobro za Evropo, niti za našo državo," je povedal.

Theresa May pa je dejala, da je Velika Britanija ponosna na to, da je sprejela priseljence, a dodala, da mora biti priseljevanje urejeno.

Glede Rusije je britanska premierka izrazila pričakovanje, da bo Trump na ponedeljkovem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zavzel strogo in dosledno stališče, ki bo izhajalo iz enotnosti zveze Nato. Po njenih besedah morajo namreč članice Nata proti Rusiji nastopiti enotno, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tudi Trump je zagotovil, da zagovarja trdo stališče glede Rusije in da se ne bo pustil omehčati. Kot primer je navedel svoje zavzemanje na vrhu Nata za večje obrambne izdatke članic. "Mislite, da je Putin vesel glede tega? Dvomim," je dejal.

Pojasnil je, da si želi s Putinom oblikovati dober odnos. Glede ruske zasedbe ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 pa je dejal, da je bila to stvar njegovega predhodnika Baracka Obame.

Pred srečanjem s Putinom še na Škotsko

S soprogo Melanio se je Trump v četrtek zvečer udeležil slovesne večerje v palači Blenheim blizu Oxforda, kjer se je rodil Winston Churchill. Po petkovem sprejemu pri kraljici pa se bosta zakonca Trump odpravila na Škotsko, kjer imata v lasti luksuzni igrišči za golf. Tu bosta preživela konec tedna, Trump pa se bo pripravljal na ponedeljkov vrh z ruskim predsednikom v Helsinkih.

T. J., B. V.