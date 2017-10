Napadalec na radiu Eho Moskve zabodel novinarko

Radio pogosto kritičen do vlade

23. oktober 2017 ob 15:14

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Neznanec je v Moskvi vdrl v prostore radia Eho Moskve in zabodel radijsko voditeljico Tatjano Felgengauer. Novinarka je bila huje poškodovana, prepeljali so jo v bolnišnico. Napadalca so aretirali.

Napadalec je varnostnike začasno oslepil s pršilom, enega tudi porezal po roki, vdrl v prostore ter v vrat zabodel 32-letno Felgengauerjevo, je sporočil odgovorni urednik radia Aleksej Venediktov. Varnostnikom je nato uspelo napadalca ustaviti in ga zadržati do prihoda policije. Venediktov je še pojasnil, da Felgengauerjeva trpi za hujšimi poškodbami, vendar njeno življenje ni ogroženo. Ruski mediji so poročali, da sta v stavbo skušala vdreti dva napadalca, uspelo pa je le enemu.

Policija je po začetni preiskavi dejala, da naj bi napadalec voditeljico napadel zaradi osebne zamere. Dodali so, da je napadalec morda tuj državljan. Radio Eho Moskve je na svoji spletni strani objavil tudi povezavo do bloga, za katerega domnevajo, da pripada napadalcu. V njem bloger trdi, da je žrtev "telepatskega spolnega nasilja" voditeljice, ki da ga ves čas nadzoruje in ve za vse, kar reče ali naredi. Blog naj bi bil sicer pisan iz Izraela, še poroča ruski RT.

Felgengauerjeva je ena od nadomestnih urednic in dolgoletna voditeljica jutranje informativne oddaje, ki se dejavno udeležuje tudi opozicijskih shodov. Eho Moskve je radijska postaja, ki na pogovore redno vabi opozicijske voditelje in je pogosto kritična do vlade, eden večinskih lastnikov radia pa je sicer ruski plinski gigant Gazprom. Novinarka radia Julija Latinina je letos sporočila, da je po več napadih nanjo in zažigu njenega avtomobila morala pobegniti iz Rusije.

J. R.