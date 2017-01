Nato odprl prvo pisarno v Kuvajtu

Vojaška povezava želi krepiti vezi z zalivskimi državami

24. januar 2017 ob 19:17

Kuvajt - MMC RTV SLO/STA

Zveza Nato je v Kuvajtu odprla svoj prvi urad na tem območju, generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg pa se je zavzel za okrepitev varnostnega sodelovanja z zalivskimi državami.

"Gre za ključni element povezave med zavezniki in našimi partnerji v zalivskih državah," je ob odprtju novega centra v Kuvajtu povedal Stoltenberg. Podlaga za odprtje je istanbulska pobuda o sodelovanju (ICI), ki so jo leta 2004 sprožili voditelji Nata in stremi k povečanju varnostnih povezav na Bližnjem vzhodu, še posebej v zalivskih državah.

Kuvajt, Katar, Bahrajn in Združeni arabski emirati so že člani ICI-ja, Savdska Arabija in Oman pa se nameravata priključiti kmalu.



Kuvajtski zunanji minister šejk Sabah Kaled al Sabah je dejal, da se bo regija v prihodnosti srečevala z resnimi izzivi, ki bodo zahtevali tesno sodelovanje mednarodnih organizacij. Stoltenberg je temu pritrdil, rekoč, da je nujno še tesnejše sodelovanje kot kadar koli prej.

Urili bodo zalivske varnostne enote

Dodal je, da so s partnerji v zalivskih državah razvili individualne mehanizme za sodelovanje. V preteklem letu je Nato za potrebe učinkovitejšega boja proti skrajni skupini Islamska država v Jordaniji izuril več sto iraških policistov. Urjenje in krepitev zmogljivosti pa bodo razširili tudi v sam Irak.

Novi center v Kuvajtu bo v boju proti terorizmu zalivskim državam pomagal z naprednejšimi urjenji na področju kibernetske in energetske varnosti ter kemičnega, biološkega in jedrskega orožja.

