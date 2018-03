Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Nato Putinovo izjavo o novem orožju označuje za grožnjo. Na fotografiji je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Foto: Reuters VIDEO Po svetu odmeva Putinov g... Sorodne novice Putin predstavil politični program in "nepremagljivo" jedrsko raketo Dodaj v

Nato po Putinovem govoru: Ruske grožnje so nesprejemljive

Nato: Smo obrambno zavezništvo

2. marec 2018 ob 21:35

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zveza Nato je v odzivu na govor ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem je razkril najsodobnejše rusko orožje, sporočila, da so ruske grožnje članicam zavezništva nesprejemljive in kontraproduktivne.

Putin je med nagovorom o stanju države dejal, da so razvili visokotehnološko orožje, raketo, ki lahko ponese jedrsko konico kamor koli na svetu, bila pa naj bi "nepremagljiva".

"Ruske izjave z grožnjami zaveznicam so nesprejemljive in kontraproduktivne," je v sporočilu za javnost zapisala tiskovna predstavnica Nata Olga Lungescu. Kot je dodala, bo zavezništvo nadaljevalo dvotirni pristop do Rusije, in sicer dialog, ki ga spremljata odločno odvračanje in obramba.

Moskva se počuti ogroženo zaradi širitve Nata na nekdanje sovjetske republike v vzhodni Evropi in Putin je opozoril, da bo Rusija odgovorila na napad na katero koli njeno zaveznico. Moskva je prav tako zaskrbljena zaradi Natovega protiraketnega ščita v Evropi, v katerem vidi izzivanje.

"Kot smo že večkrat jasno povedali, zavezniška raketna obramba ni zasnovana niti usmerjena proti Rusiji. Naš sistem je obramba proti balističnim raketam zunaj evroatlantskega območja," pa je dejala tiskovna predstavnica Nata in ponovila, da je Nato obrambno zavezništvo, ki je pripravljeno braniti vse članice pred kakršno koli grožnjo.

"Ne želimo si nove hladne vojne ali nove oboroževalne tekme. Vse zaveznice podpirajo sporazume o nadzoru orožja, ki gradijo zaupanje v korist vseh," je dodala.

