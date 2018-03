Putin predstavil politični program in "nepremagljivo" jedrsko raketo

Jedrsko orožje odgovor na "ameriško rušenje ravnotežja"

1. marec 2018 ob 15:58

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami predstavil svoje politične načrte in sporočil, da je Rusija razvila nov tip jedrskega izstrelka, proti kateremu bo dozdajšnja protiraketna obramba neuporabna.

Ruski predsednik se bo 18. marca potegoval za nov predsedniški mandat. Političnim predstavnikom Rusije je v nagovoru predstavil okvirno politiko prihodnjih šestih let. Putin je poleg orožja predstavil tudi program boja proti revščini. V prihodnjem mandatu namerava prepoloviti delež revnih v državi. Po njegovih besedah v Rusiji pod pragom revščine živi okoli 20 milijonov ljudi.

Prihodnja leta bodo ključna za notranjo politiko Rusije, je presodil Putin. Zavzel se je za dvig življenjskega standarda po državi. Med drugim namerava v okviru prihodnjega mandata za pomoč družinam in otrokom nameniti 40 odstotkov več kot do zdaj. V okviru načrtov je še poudaril, da bi od leta 2020 dalje letno ustvarili stanovanja za pet milijonov ljudi in uravnavali pokojnine v skladu z inflacijo.

Okrepili bi tudi naložbe, saj si Putin želi, da bi se Rusija do sredine prihodnjega desetletja povzpela med pet največjih svetovnih gospodarskih velesil. "Da bomo napredovali in se dinamično razvijali, moramo razširiti svoboščine na vseh področjih in okrepiti demokratične institucije, lokalne vlade, strukturo civilne družbe in sodišč," je povedal in dodal, da mora Rusija postati država, ki je odprta za svet, za nove ideje in pobude.

Njegove besede se sicer ne skladajo s političnimi ukrepi zadnjih let, ko so v resnici omejevali svoboščine in temeljne pravice. Vlada je med drugim razširila svoj nadzor nad spletom in delom nevladnih organizacij, ki dobivajo denar iz tujine, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Predstavitev "nepremagljive rakete"

Razvoj novega strateškega orožja je odgovor na "ameriško rušenje strateškega ravnotežja" in "ameriške kršitve" sporazuma za zmanjševanje jedrskega orožja. Ruski odgovor je razvoj novih oborožitvenih sistemov, je dejal Putin in dodal, da upa na "streznitev morebitnih napadalcev" po današnji predstavitvi.

Nove manevrirne rakete bi lahko dosegle katero koli točko na Zemlji. Putin je med videopredstavitvijo poudaril, da bodo ameriški protiraketni sistemi proti njim nemočni. Nove rakete so tehnično precej zmogljivejše od zdajšnjih medcelinskih raket tipa sarmat, ki so jih razvili še v času Sovjetske zveze.

Raketa bo tehtala 200 ton, letela z 20-kratno hitrostjo zvoka, nosila bo lahko različne tipe jedrskih glav, opremljena pa bo z najnovejšimi tehnologijami, ki bodo omogočile preboj protiraketnega ščita. Ker naj bi bila sposobna tudi spreminjanja leta, s čimer ne bo tipična balistična raketa, bodo zdajšnji protiraketni sistemi postali praktično neuporabni, je še povedal ruski predsednik.

Rusija je razvila tudi nov tip raketnega pogona z majhno jedrsko elektrarno na krovu. S tem bo njen domet neomejen, omogočil pa bo tudi manevrirne sposobnosti za izogibanje raketni in zračni obrambi. Pogon bodo lahko uporabili že na manjši manevrirni raketi, podobni ameriškemu tomahawku, je povedal Putin.

Razvili so tudi posebno vrsto torpeda, podvodnega izstrelka s podobnimi zmogljivostmi kot omenjena manevrirna raketa, ki ga bo mogoče izstreliti iz podmornice. Prav tako naj bi imel medcelinski doseg, zmožen naj bi bil nositi jedrsko konico.

Začeli so preizkušati tudi letalski raketni sistem kinžal oz. bodalo. Te rakete naj bi dosegale desetkratno hitrost zvoka in imele nepredvidljivo trajektorijo proti cilju, je še povedal Putin.

"Kot si morda mislite, nima nobena druga država česa takega. Morda se bo nekoč pojavilo kaj podobnega. Vendar bodo naši fantje do tedaj že iznašli kaj novega," je po poročanju tiskovne agencije Tass še povedal Putin in požel velik aplavz občinstva. Poudaril je še, da bo Rusija vsak jedrski napad na zaveznice dojemala kot napad na Rusijo, ruski odgovor pa bo neposreden.

Brez resnih protikandidatov

Letni Putinov nagovor je v dvorani spremljalo več kot tisoč predstavnikov oblasti in družbe. Ruski predsednik tradicionalno poslance sicer nagovori decembra, a je lanski nagovor preskočil.

Na najvišjih položajih v državi je Putin že skoraj dve desetletji, tudi na tokratnih volitvah pa mu nihče izmed sedmih protikandidatov ne predstavlja resne grožnje. Glavni opozicijski kandidat Aleksej Navalni, ki glede na ankete tudi sicer ne bi mogel ogroziti Putinove zmage, zaradi pretekle obsodbe ne sme kandidirati.

