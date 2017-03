"Ne tako hude" turške sankcije poglabljajo spor z Nizozemsko

Erdogan išče podporo med turškimi izseljenci

14. marec 2017 ob 10:48

Rotterdam/Ankara - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

"Še vedno se mi zdi bizarno, da o sankcijah govorijo v Turčiji, čeprav imamo mi več razlogov za jezo," se je nizozemski premier Mark Rutte odzval na sankcije, ki jih je proti njim uvedla Turčija, in dodal, da te "niso tako hude".

Kot je znano, so se odnosi med Nizozemsko in Turčijo zaostrili konec tedna, ko je Nizozemska turškim predstavnikom prepovedala sodelovati na zborovanjih v podporo turškemu predsedniku Tayyipu Recepu Erdoganu oz. ustavnim spremembam, ki mu bodo podelile več pristojnosti in o čemer bodo Turki na referendumu odločali 16. aprila.

Zadeve so se začele zapletati, ko so nizozemske oblasti turškemu ministru za zunanje zadeve Mevlutu Cavusogluju prepovedale sodelovati na zborovanju v Rotterdamu. Nato se je na Nizozemsko (iz Nemčije, kjer je bila na obisku) odpravila turška ministrica za družino Fatma Betul Sayan Kaya. Z avtomobilom se je odpeljala v Rotterdam, da bi nagovorila zbrane na konzulatu, a so jo pred vhodom prestregle nizozemske oblasti. Prepovedale so ji vstop na konzulat, nato pa se je morala v policijskem spremstvu vrniti v Nemčijo.

Zamrznitev diplomatskih odnosov na visoki ravni

Turčija se je na prepoved odzvala tako, da je zamrznila meddržavne diplomatske odnose in sporočila, da nizozemskim diplomatom ne bo dovolila, da se vrne v Ankaro. Diplomati se bodo lahko vrnili, ko bo Nizozemska izpolnila turške zahteve glede zborovanj pred referendumom, se še glasi sporočilo iz Turčije.

"Dokler Nizozemska ne bo popravila škode, ki jo je povzročila, so zamrznjeni odnosi na najvišji ravni in načrtovana srečanja na ministrski ravni," je po seji turške vlade sporočil njen podpredsednik Numan Kurtulmus. "Ne dovolimo, da bi letala, na katerih so nizozemski diplomati ali odposlanci, pristala v Turčiji ali uporabljala naš zračni prostor. Tisti, ki so ustvarili krizo, so odgovorni za to, da jo odpravijo," je še dejal namestnik turškega premierja.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini in komisar za širitev Johannes Hahn sta nato v skupni izjavi pozvala Turčijo, naj se izogiba pretiranim izjavam in dejanjem, ki bi lahko še zaostrili napetosti v sporu z Nemčijo in Nizozemsko. "Evropski kolegi si demokratične vrednote ter osnovne pravice in svoboščine razlagajo selektivno," pa je na to odgovorilo turško zunanje ministrstvo in dodalo, da se "Evropska unija skriva za solidarnostjo z državo članico in podpira Nizozemsko, ki je očitno kršila človekove pravice in evropske vrednote".

Turčija sicer grozi tudi z vnovičnim odprtjem balkanske begunske poti.

T. K. B.