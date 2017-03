Erdogan: Nemške sankcije "nič drugačne od tistih v času nacizma"

Avstrijski kancler za evropsko prepoved shodov v podporo Erdoganu

5. marec 2017 ob 08:04,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 15:12

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Avstrijski kancler Christian Kern se je zavzel za skupno evropsko prepoved shodov turške skupnosti v članicah EU-ja pred aprilskim referendumom v Turčiji. Medtem je Erdogan ostro nastopil proti nemškim sankcijam, ki zanj niso "nič drugačne od tistih v času nacizma".

Po zgledu nekaterih nemških mest je tudi Nizozemska v soboto prepovedala zborovanja turške skupnosti pred referendumom, ki bo potekal 16. aprila, na njem pa se bo odločalo o ustavnih spremembah, s katerimi bi turškemu predsedniku podelili več pooblastil.

Turški predsednik Tayyip Erdogan je vnet zagovornik uvedbe predsedniškega sistema, ki bi mu po njegovih besedah omogočil odločnejši boj proti terorizmu. Če bodo Turki spremembe na referendumu podprli, bo Erdogan lahko ostal na mestu predsednika do leta 2029.

Turčija je po odločitvi Nizozemske sporočila, da se ne bo zmenila za prepovedi v Nemčiji in na Nizozemskem ter bo v obeh državah nadaljevala shode za tamkajšnje turške skupnosti. Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je kritiziral odločitev Nemčije in Nizozemske. Označil jo je za nedemokratično in napovedal, da bo Ankara pred referendumom stopnjevala pritisk na obe državi.

V pogovoru za tednik Welt am Sonntag je avstrijski kancler za napovedane spremembe turške ustave dejal, da so v nasprotju z vrednotami Evropske unije, saj bodo oslabile vladavino prava in omejile delitev oblasti.

"Iluzija o članstvu v EU-ju"

Kern je tudi pozval k prekinitvi pridružitvenih pogajanj z Ankaro za članstvo v EU-ju in ukinitvi ali zmanjšanju pomoči za Turčijo, ki naj bi do leta 2020 znašala 4,5 milijarde evrov. "Odnose s Turčijo bi morali preusmeriti brez iluzije o članstvu v EU-ju," je bil odločen avstrijski kancler.

"Turčija se v zadnjih letih vse bolj oddaljuje od Evrope. Teptajo se človekove pravice in demokratične vrednote. Novinarska svoboda je tujka," je še dejal Kern, ki je tudi kritiziral aretacijo novinarja nemškega časopisa Die Welt Deniza Yucela v Turčiji, kjer so ga obtožili podpore terorizmu.

Avstrijski kancler vseeno priznava, da Turčija ostaja pomemben partner na področju varnosti, migracij in gospodarskega sodelovanja. Kern tudi pričakuje, da bo Ankara spoštovala določila dogovora o zajezitvi množičnega prihajanja prebežnikov iz Turčije v Evropo.

Erdogan: Nemški ukrepi kot v nacističnih časih

Turški predsednik Tayyip Recep Erdogan se je odzval na nemške sankcije proti zborovanjem in jih označil za "nič drugačne od tistih v času nacizma". Nemške oblasti so v nemških mestih prejšnji teden prepovedale zbiranja v podporo referendumskim spremembam v Turčiji. "Nemčija, nimate veze z demokracijo in zavedati se morate, da so vaši sedanji ukrepi enaki tistim v času nacizma. Kadar rečemo kaj takšnega, ste vznemirjeni. Zakaj ste vznemirjeni?" je turški predsednik dejal na zboru v Carigradu.

G. V.