Nekaj sto udeležencev na mirovnem shodu muslimanov v Kölnu

Združenje nemških mošej Ditib odpovedalo sodelovanje

17. junij 2017 ob 17:23,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 17:31

Köln - MMC RTV SLO/Reuters

Mirovnega shoda muslimanov proti nasilju in terorističnim napadom islamistov v nemškem Kölnu se je udeležilo nekaj sto ljudi. Organizatorji so sicer pričakovali vsaj 10.000 udeležencev.

Udeleženci so pred začetkom shoda, ki se je začel ob 13. uri, razvili plakat z napisom Ne z nami (Nicht Mit Uns), kar je tudi glavni slogan prireditve, s katerim so organizatorji in udeleženci izrazili nestrinjanje z islamskim ekstremizmom. Shod se odvija sredi muslimanskega svetega meseca ramadana.

"Na shodu sem, da pošljem signal. Prihajam iz muslimanske družine in ne želim, da ljudje v našem imenu govorijo, kdo je vernik in kdo ni. Nedvomno pa ne želim, da se ljudje pobijajo v mojem imenu," je povedala udeleženka Yasmin Vadood.

Tarek Mohammed, eden od organizatorjev shoda je zbrane v Kölnu nagovoril z besedami, da bi poslali napačno sporočilo, če se takega shoda ne bi udeležili. Podpora shodu je bila namreč v preteklih dneh velika - oglasili so se številni umetniki, znanstveniki, politiki ter organizacije vseh vrst, je za Dogodke in odmeve poročala Polona Fijavž.

Na uradni spletni strani dogodka so organizatorji poudarili, da gre za demonstracije proti ekstremizmu, terorizmu, vojni in diktaturi, na katerih so muslimani in njihovi prijatelji tudi izrazili sožalje vsem žrtvam terorističnih napadov po svetu.

Ditib odpovedal sodelovanje

Pred shodom je v Nemčiji prišlo do burne razprave, saj je združenje nemških mošej Ditib odpovedalo sodelovanje na shodu, saj naj bi stigmatiziral muslimani in sejal nesoglasja.

Organizatorji, zbrani okoli strokovnjakinje za islam Lamye Kaddor, odgovarjajo, da Ditib s kritiziranjem shoda ravna sporno.

J. R.