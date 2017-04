Köln: Delegati Alternative za Nemčijo za pomik še bolj v desno

Stranka pričakuje dober volilni izid na septembrskih zveznih volitvah

22. april 2017 ob 13:15,

zadnji poseg: 22. april 2017 ob 18:20

Köln - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kongres nemške desničarske stranke Alternativa za Nemčijo v Kölnu poteka v znamenju nadaljnjega pomika stranke v desno. Srečanje spremljajo protesti nasprotnikov stranke, ki pa se jih je zbralo precej manj od napovedi. Poročajo o manjših izgredih.

Stranko, ustanovljeno pred štirimi leti, v zadnjih mesecih pretresa pestro notranje dogajanje. Frauke Petry, ena od dveh voditeljev strank, ki je bila deležna napadov z več strani, je v sredo nepričakovano napovedala, da na septembrskih parlamentarnih volitvah ne bo kanclerska kandidatka stranke. V videoposlanici je tudi priznala, da stranki vse od jeseni 2015 manjka skupna strategija.

Petryjeva je ob začetku kongresa v Kölnu doživela hladen tuš, ko so delegati glasovali proti njenemu predlogu o sodelovanju z drugimi strankami in zavrnitvi rasistične, antisemitske in nacionalistične ideologije. Po glasovanju je dejala, da je stranka po njeni oceni naredila napako. "Dokler stranka ne bo dala jasno vedeti, v katero smer želi iti, bodo morali strankino kampanjo voditi protagonisit, ki lahko lažje živijo s to neodločnostjo kot jaz," je dejala in dodala, da bo kljub vsemu za stranko naredila vse, kar je v njenih močeh.

Drugi vodja stranke Jörg Meuthen je bil deležen ovacij, ko je dejal, da AfD ne bo nikoli pristala na oblikovanje zavezništva z Angelo Merkel, Martinom Schulzem ali Zelenimi. Očital jim je, da s svojimi promigrantskimi stališči uničujejo Nemčijo. V nagovoru je dejal tudi, da ni ksenofobičen, ampak zaskrbljen zaradi vpliva migrantov na Nemčijo in da Nemci ne želijo postati manjšina v svoji lastni državi.

Delegati so podprli tudi oblikovanje državne liste kandidatov za jesenske volitve, čemur je Petryjeva nasprotovala. O tem, kdo bo na listi, bodo odločili na kongresu.

Dva ranjena policista

Reuters poroča, da sta bila v izgredih doslej poškodovana dva policista, protestniki so zažgali tudi eno od policijskih vozil. Televizijska postaja n-tv je poročala o skupini okoli 50 protestnikov, ki se je zapletla s policisti na konjih, pri čemer so ti po poročanju televizijske postaje uporabili solzivec.

Pred hotelom, kjer poteka kongres, so zjutraj protestniki ovirali vstop 600 delegatov stranke, zato jih je pospremila policija. Eden od policistov je bil pri tem ranjen, policija je prijela enega moškega, je poročal BBC. Kot poroča Die Welt, je že zjutraj okoli 100 ljudi skušalo prebiti policijski kordon na drugi strani Rena.

Po napovedih naj bi se protestov udeležilo okoli 50.000 ljudi, a po oceni policije je bila potem številka občutno nižja. Tiskovni predstavnik policije je za nemško televizijsko postajo n-tv dejal, da se jih je zbralo med 10.0000 in 15.000, poroča Reuters.

Jeseni v bundestag?

Člani stranke, ki je znana po svojih protipriseljenskih stališčih, razpravljajo o volilnem programu stranke in svojem kanclerskem kandidatu na septembrskih parlamentarnih volitvah. Stranka ne skriva visokih pričakovanj, potem ko ji je na lokalnih volitvah uspelo priti v 11 od 16 parlamentov nemških zveznih dežel. Zadnje javnomnenjske raziskave ji trenutno napovedujejo 10-odstotno podporo, lani na vrhuncu množičnega prihoda prebežnikov v Nemčijo pa je bila že 15-odstotna.

Osnutek programa stranke med drugim predvideva odselitev najmanj 200.000 tujcev več, kot bi jih vsako leto prišlo v državo, zavzemajo pa se tudi za splošno prepoved naglavne rute med javnimi uslužbenci.

