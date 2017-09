Nekdanji libijski tihotapci ljudi naj bi ustavljali prebežnike

21. september 2017 ob 09:57

Tripoli - MMC RTV SLO, Reuters

Vplivna oborožena skupina, znana po tihotapljenju ljudi iz Libije, želi od vlade v Tripoliju legitimnost in službe na področju varnosti v zameno za ustavitev ladij s prebežniki, ki želijo v Italijo.

Skupina Brigada Anas al Dabaši se je po besedah njenega višjega pripadnika, ki se je Reutersu predstavil kot Mohamed, z vlado, ki ima podporo ZN-a, letos poleti dogovorila o pregonu tihotapljenja.

Reuters se sklicuje na neimenovane lokalne vire, ki so dejali, da so se vladni predstavniki vsaj enkrat sestali z Ahmedom Al Dabašijem, ki glede na letošnje poročilo ZN-a velja za enega glavnih ljudi, ki omogočajo tihotapljenje ljudi iz Libije.

Prej omenjeni Mohamed je dejal, da je bilo tovrstnih sestankov več in da je bila brigadi ponujena tudi oprostitev kazni za pretekla dejanja tihotapljenja.

Da so dokazali, da lahko izvajajo dogovor s Tripolijem, je skupina, ki šteje več sto ljudi, s pomočjo obalne straže zatirala izplutja prebežnikov, kar je vodilo v 80-odstotni upad prihodov rešenih prebežnikov v Italijo prejšnji mesec, je dejal Mohamed.

Moč milic in pritiski ter ponudbe vlade

Da je morala vlada skleniti dogovor, kaže na moč oboroženih skupin v Libiji, ki imajo vse od padca nekdanjega dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija leta 2011 velik vpliv v državi. Libija je namreč razklana na različne politične tabore in oborožena zavezništva. Vlada v Tripoliju želi imeti oblast v mestu in drugih delih na zahodu države, skupine z vzhoda pa ji nasprotujejo.

Obenem je vlada, sama pod pritiskom Italije, po Mohamedovih besedah pritiskala na skupino Anas al Dabaši in ji grozila s poenotenjem mest, zahodno od Tripolija, proti njej. "Po drugi strani so nam ponudili vključitev v policijo in dovolili včlanitev v vojsko," je dejal Mohamed. Kot je dodal, bodo čez šest mesecev vsi člani brigade kot normalni policisti, če bo sporazum z vlado uspešen.

Rim zanika podkupovanje tihotapcev

Nekateri mednarodni mediji so poročali, da je brigada neposredno od italijanskih tajnih služb prejela pet milijonov evrov za ustavitev ladij s prebežniki, a Mohamed je to zanikal. Tudi Rim je zanikal neposredna plačila oboroženim skupinam. Medtem ko EU in Italija lokalnim oblastem v Libiji ponujata milijone evrov za zajezitev tihotapljenja ljudi, imajo oborožene skupine interes, da dokažejo, da so edine, ki lahko izvajajo nadzor na terenu.

Julija je prihod prebežnikov v Italijo v primerjavi z lanskim letom upadel za 50 odstotkov, avgusta pa je bil upad 80-odstoten. V preteklih treh letih je bilo v dveh mesecih največ prihodov prebežnikov. Letos je skupno v Italijo prišlo več kot 100.000 prebežnikov, kar je 20 odstotkov manj ko leta 2016, kažejo uradni italijanski podatki.

V soboto je libijska obalna straža sporočila, da so obrnili več kot 1.000 prebežnikov, ki so pluli na osmih ladjah. Istega dne je brigada Anas al Dabaši prestregla še tri tisoč ljudi, je dejal Mohamed. Več kot 1.500 ljudi je bilo rešenih na morju in prepreljanih v Italijo.

Ni jasno, ali bo Tripoli lahko integriral nekdanje tihotapce, ki so zaradi sodelovanja z vlado pod pritiskom drugih skupin, ki želijo nadaljevati tihotapljenje.

