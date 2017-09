Nemci odločajo o novi sestavi parlamenta - velika favoritinja je Angela Merkel

Tretjina Nemcev še neodločenih

24. september 2017 ob 08:31

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V Nemčiji 61,5 milijona volilnih upravičencev izbira novo sestavo parlamenta. Zmaga se že četrtič nasmiha konservativni uniji CDU in CSU kanclerke Angele Merkel.

Socialdemokrati (SPD) Martina Schulza se bodo morali najverjetneje sprijazniti z enim najslabših rezultatov v zgodovini. Precej bolj odprta se zdi bitka za tretje mesto, saj je po javnomnenjskih anketah tretjine Nemcev še neodločena. Med favoriti zanj je Alternativa za Nemčijo (AfD), Liberalci (FDP) in Levica. Vstop v parlament naj bi uspel še Zelenim.



Volišča bodo odprta od 8. do 18. ure, ko gre pričakovati tudi prve rezultate vzporednih volitev. Volilna komisija bo uradne rezultate objavila v ponedeljek. Na tokratnih volitvah so sicer opazili porast povpraševanja za oddajo glasu po pošti in predvidevajo, da bo to storilo rekordno število ljudi. Na zadnjih volitvah je po pošti oddal glas vsak četrti volilni upravičenec.

Nemci izbirajo tako med kandidati kot strankami

Volivci na devetnajstih volitvah v nemški bundestag v 299 okrožjih izbirajo med 42 strankami. Vsak polnoletni nemški državljan ima na voljo dva glasova, enega za neposredno izbiro kandidata iz svojega volilnega okrožja, drugega za stranko, iz Berlina za RTV Slovenija poroča Polona Fijavž.

299 zmagovalcev volilnih okrožij je izvoljenih v bundestag neposredno. V osnovi nemški parlament 598 članov, a je imel v zadnji sestavi zaradi zapletenega volilnega sistema 630 članov.

Med odprtimi vprašanji volitev je predvsem, s kom bo CDU oblikovala koalicijo. Prvič v povojni Nemčiji bo parlament tako najverjetneje sestavljen iz šestih strank, prav tako bo prvič po vojni v parlamentu skrajno desna stranka (AfD).

Veliko ugibanj o koaliciji

Možno je nadaljevanje velike koalicije unije s SPD, mediji pa ugibajo še o dveh možnih koalicijah, ki jih v Nemčiji doslej še niso imeli. Ena je sestava koalicije iz treh strank, in sicer CDU/CSU, FDP in Zelenih, druga pa je morebitna manjšinska vlada s CDU/CSU in FDP.

J. R.