Nemčija zavrača zahteve Poljske po pogovorih o vojni odškodnini

Rimskokatoliška cerkev opozarja na slabšanje odnosov

8. september 2017 ob 17:23

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemčija je zavrnila željo Poljske za ponovne pogovore o plačilu reparacij za 2. svetovno vojno, saj je bilo to besedah iz Berlina urejeno s sporazumom leta 1953.

"Poljska je avgusta 1953 sprejela obvezujočo odločitev, da se bo odrekla zahtevam za nadaljnje vojne reparacije," je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert in dodal, da je bila s tem urejena s pravnega in političnega vidika.

Po besedah Seiberta je Nemčija prevzela vso svojo odgovornost v 2. svetovni vojni in tudi plačala "znaten del reparacij za vojno škodo".

Leta 1953 so poljske komunistične oblasti z Nemčijo podpisale sporazum, s katerim so se odrekle zahtevam za reparacije, a zdajšnja konservativna vlada v Varšavi temu sporazumu oporeka, ker naj bi ga Poljska takrat podpisala pod pritiskom Sovjetske zveze.

Poljska premierka Beata Szydlo je v četrtek dejala, da je Poljska upravičena do nadaljnjih zahtev do reparacij. "Uradno stališče poljske vlade bomo predstavili, ko bo sprejeta politična odločitev o tem," je napovedala.

Poljsko zunanje in notranje ministrstvo ocenjuje, da bi potencialne reparacije znašale do 830 milijard evrov.

Stališče poljske vlade pa ne podpira večina prebivalstva, saj jih glede na anketo neodvisnega inštituta Ibris, ki je bila objavljena prejšnji mesec, 51 odstotkov nasprotuje zahtevam za reparacije.

Cerkev opozarja na slabe odnose

Na slabšanje odnosov med Varšavo in Berlinom je opozorila Rimskokatoliška cerkev, ki meni, da bi lahko "slabe odločitve" poljske vlade "spodkopale" vezi z Nemčijo.

"Sprava je beseda, ki je označevala poljsko-nemške odnose zadnjega četrt stoletja," so sporočili visoki cerkveni dostojanstveniki, med njimi kardinal Kazimierz Nycz in nadškof Henryk Muszynski. "Lahko jo izgubimo zaradi slabih odločitev in nepremišljenih besed," so zapisali.

Poljske zahteve po odškodnini se pojavljajo v času hudih kritik, s katerimi se Varšava in vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) spopada tako v tujini kot tudi doma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji mesec dejal, da Poljska deluje "proti evropskim interesom", nemška kanclerka Angela Merkel pa je Poljsko označila za "resen problem". Evropska komisija je julija zaradi sporne pravosodne reforme sprožila pravni postopek proti Poljski.

