Nova nemška vlada naj bi prisegla do velike noči

Martin Schulz bo zunanji minister

7. februar 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 17:41

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Konservativna unija (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) so dosegli dogovor o sklenitvi vladne (velike) koalicije. Nova nemška vlada bi tako lahko nastopila mandat še pred veliko nočjo, ki je letos 1. aprila, poroča Spiegel.

Reuters navaja poročanje Bilda, da bo SPD pod vodstvom Martina Schulza med drugim prevzel ministrstva za finance, zunanje zadeve in delo. Glede na vire iz pogajalskih skupin bo Schulz, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta, postal zunanji minister, iz virov pri SPD-ju je nemška tiskovna agencija DPA izvedela, da bo Schulz zdaj odstopil s položaja predsednika stranke in ga predal vodji strankine poslanske skupine v bundestagu Andrei Nahles. Kot še poroča DPA, naj bi novi finančni minister postal sedanji župan Hamburga Olaf Scholz.

CDU bo v novi vladi vodil ministrstva za gospodarstvo, obrambo (še naprej ga bo vodila Ursula von der Leyen), zdravstvo, izobraževanje in kmetijstvo. Notranji minister bo postal Horst Seehofer, vodja bavarskega CSU-ja, še piše Bild. Na ministrstvu naj bi okrepili zlasti področja priseljevanja, beguncev in migrantov ter notranje varnosti. CSU naj bi prevzel še resorja za promet in razvojno pomoč, poroča Spiegel.

Altmeier: Imamo dogovor, ki bo prinesel veliko pozitivnih stvari

Dogovor o koaliciji je potrdil vodja kabineta kanclerke in sedanji vršilec dolžnosti finančnega ministra Peter Altmeier. "Imamo koalicijski dogovor, ki bo omogočil veliko pozitivnih stvari za veliko državljanov," je dejal Altmeier novinarjem po koncu zadnjega kroga pogovorov, ki je potekal več kot 24 ur.

Zadovoljstvo nad sklenjenim dogovorom o novi rdeče-črni veliki koaliciji so izrazili tudi v vodstvu SPD-ja. "Utrujeni, a zadovoljni. Dogovor je sklenjen. Končno," je stranka objavila na omrežju WhatsApp skupaj s fotografijo sedmih strankinih pogajalcev. O vsebini koalicijske pogodbe, ki so jo po maratonskih pogajanjih sklenili v sredo dopoldne, je sicer še malo znanega.

Schulz: Pogodba ima socialdemokratsko pisavo

Pogodba, ki jo je na 177 straneh v Berlinu dokončalo več kot 90 pogajalcev vseh treh strank, ima po besedah Schulza "v veliki meri socialdemokratsko pisavo". Merklova pa je poudarila, da jo morajo zdaj še uspešno predstaviti javnosti in predvsem članstvu strank. Njena Krščansko-demokratska unija bo o koalicijski pogodbi odločala na izrednem kongresu.

Nova vlada predvidoma do velike noči

Nemčija je tako še korak bliže novi vladi, in sicer več kot štiri mesece po septembrskih parlamentarnih volitvah, v katerih je vladala politična negotovost. Vsakršen dogovor bodo morali z glasovanjem potrditi še člani SPD-ja, ki jih je 464.000. Šele po njihovi potrditvi bo SPD lahko pristopil k novi veliki koaliciji, v kateri je s kanclerko Angelo Merkel, vodjo CDU-ja, od leta 2013. Tik pred volitvami je podpora SPD-ju upadla na rekordno nizko raven, stranka pa je osvojila le 20,5 odstotka glasov. Schulz je po tem porazu na volitvah napovedal, da bo stranka v opoziciji, a je potem po propadu pogajanj med CDU/CSU-jem, liberalci (FDP) in Zelenimi ostala vnovična velika koalicija edina možnost, da bi se v državi izognili ponovitvi volitev.

Liberalci: Ne bo velika, ampak koalicija preteklosti

Prvi odzivi v Nemčiji na dosežen dogovor niso najboljši. V opoziciji so kritični. Generalni sekretar poslanske skupine liberalcev (FDP) v bundestagu Marco Buschmann je ocenil, da na žalost prihodnja koalicija "ne bo velika, ampak bo predvsem koalicija preteklosti". Premalo se bo vlagalo v šolstvo, preveč pa namenjalo pokojninam, kar bo še dodatno poslabšalo položaj mladih. Sopredsedujoči poslancem skrajno desne Alternative za Nemčijo AfD Alexander Gauland pa je dejal, da "se je CDU v strahu pred odločitvijo članstva SPD ideološko izpraznila" in je po njegovem le še "prazen ovoj".

Gospodarstveniki: Želeli smo si pogumnejših odločitev

Tudi gospodarstveniki niso zadovoljni. "Želeli smo si pogumnejših odločitev," je komentiral predsednik zveze nemških zbornic industrije in trgovine Eric Schweitzer. Po besedah predsednika združenja nemških delodajalcev BDA Inga Kramerja pa je koalicijska pogodba za podjetnike v Nemčiji "trpek udarec brez perspektive za prihodnost", saj prinaša "v preteklost zazrto prerazporejanje in neodgovorno obremenjevanje mlajše generacije".

Veliko pragmatizma, malo navdiha

Prvi komentar na spletni strani časnika Süddeutsche Zeitung medtem predstavljeni dogovor označuje kot "sprejemljiv poskus rešitve perečih problemov", ki pa mu manjka "velika ideja". "Želeli smo si ambicioznejšega odgovora" in "nekaj manjka", ocenjujejo pri časniku in nadaljujejo, da manjkajo načrt, ideja, usmeritev. "Veliko pragmatizma, malo navdiha," zaključijo komentar.

Turčija od nove nemške vlade želi vizumsko liberalizacijo

Med prvimi se je na dosežen dogovor o novi nemški vladi odzvala turška vlada, ki upa, da bo to "odprlo novo poglavje v turško-nemških odnosih". "Pričakujemo, da bo nova nemška vlada dojela, kako pomembna zaveznica je Turčija in kako kritično, osrednjo vlogo ima v regiji," je dejal tiskovni predstavnik turškega predstavnika Ibrahim Kalin. Kalin je še dodal pričakovanje, da se bo zdaj kaj premaknilo tudi na področju vizumske liberalizacije za turške državljane, da bodo lahko potovali na schengensko območje brez vizumov. Poudaril je, da je Turčija izpolnila "vseh 72 zahtev", ki jih je za to postavila Unija.

B. V., A. V.