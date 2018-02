Schulz se je odpovedal položaju nemškega zunanjega ministra

Člani stranke bodo glasovali o vstopu v veliko koalicijo

9. februar 2018 ob 15:13

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Prvak nemških socialdemokratov (SPD) Martin Schulz je pisno sporočil, da se odpoveduje položaju zunanjega ministra, ki naj bi ga po v sredo doseženem koalicijskem dogovoru zasedel v novi vladi kanclerke Angele Merkel.

Napoved njegovega imenovanja za vodjo diplomacije je sprožila ostro razpravo znotraj stranke, ki kaže, da bi lahko prav zato članstvo socialdemokratov na prihajajočem glasovanju celo zavrnilo vstop SPD-ja v novo veliko koalicijo, je pojasnil Shulz, ki upa, da se bodo z njegovo današnjo odločitvijo "osebne razprave znotraj SPD-ja končale", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nemški dnevnik Bild je pred tem poročal, da naj bi vodstvo SPD-ja postavilo Schulzu ultimat, da se mora položaju zunanjega ministra odpovedati do danes popoldne. Razlog za to naj bi bilo veliko nezadovoljstvo v članstvu SPD-ja, še posebej v deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer ima stranka največ članov.

Nezadovoljstvo s koalicijskim dogovorom o razdelitvi ministrstev je javno izrazil tudi predhodnik Martina Schulza na čelu socialdemokratov in odhajajoči zunanji minister Sigmar Gabriel. "Ostaja samo še obžalovanje tega, kako nespoštljivo se pri nas v SPD-ju obnašamo drug do drugega in kako malo šteje dana beseda," je v pogovoru za več nemških časnikov povedal očitno razočarani Gabriel, ki naj ga glede na koalicijski dogovor v novi vladi ne bi bilo. Gabriel je, sodeč po javnomnenjskih anketah, med Nemci eden najbolj priljubljenih politikov.

Konservativna unija CDU in CSU ter SPD so po maratonskih pogovorih v sredo zjutraj vendarle dosegle dogovor o oblikovanju skupne vlade pod vodstvom Merklove. Analitiki se strinjajo, da je v pogajanjih veliko dosegla predvsem stranka SPD, še posebej ko gre za razdelitev ministrskih resorjev, saj naj bi ji pripadla tri ključna ministrstva - zunanje, finančno in ministrstvo za delo.

Novo glasovanje socialdemokratov

A kljub temu del stranke še naprej nasprotuje vstopu v ponovno koalicijo z Merklovo. Končno besedo bo imelo več kot 460.000 članov stranke, ki bodo o tem glasovali od 20. februarja do 2. marca.

Schulz najavil tudi odhod z vrha stranke

Schulz je v sredo napovedal odhod na zunanje ministrstvo in sočasni odstop z vrha stranke, na katerem je šele slabo leto dni. Na vrhu socialdemokratov naj bi ga zamenjala vodja poslancev SPD-ja v bundestagu Andrea Nahles, ki se mu je za to že tudi javno zahvalila. O tem naj bi dokončno odločali na izrednem kongresu SPD-ja, ki ga bodo sklicali po omenjenem glasovanju članstva o novi koaliciji.

J. R.