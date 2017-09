Vzporedne volitve: Za CDU/CSU 33,5, SPD 21, AfD pa 13 odstotkov

Predsednik: Volitve so državljanska dolžnost

24. september 2017 ob 08:31,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 18:25

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V Nemčiji 61,5 milijona volilnih upravičencev izbira novo sestavo parlamenta. Glede na vzporedne volitve je je zmagovalka volitev konservativna koalicija CDU/CSU Angele Merkel, drugi so socialdemokrati.

Podatki televizije ZDF še kažejo, da je SPD prejel 21 odstotkov glasov, na tretjem mestu pa je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) s 13 odstotki. Liberalni FDP je prejel 10 odstotkov, Levica in Zeleni pa po devet.

Do 14. ure je bila udeležba na podobni ravni kot leta 2013. Medtem ko je bila pred štirimi leti udeležba do 14. ure 41,4-odstotna, je bila danes do te ure 41,1-odstotna, je sporočila nemška volilna komisija. V ta odstotek sicer niso vključeni glasovi, oddani po pošti, teh pa naj bi bilo letos rekordno veliko.

Tudi volilni dan so zaznamovali pozivi, naj se ljudje v čim večjem številu odpravijo na volišča in tako med drugim izrečejo odločen ne skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD).

Schulz: AfD je sramota za nemški narod

"Ta Alternativa za Nemčijo ni nobena alternativa. Je sramota za naš narod," je na predvolilnem shodu v petek poudaril kanclerski kandidat socialdemokratov (SPD) Martin Schulz. "Upam, da bo veliko ljudi izkoristilo svojo državljansko pravico, se podalo na volišča in okrepilo demokratično prihodnost Nemčije, s tem ko bodo glasovali za demokratične stranke," pa je sporočil ob oddaji glasu.

Tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je sodržavljane spet pozval, naj glasujejo. "Volitve so državljanska dolžnost. Pojdite in volite!" je zapisal v mnenjskem prispevku v današnjem Bild am Sonntag. "Vsak glas šteje, vaš glas šteje. Ljudje, ki ne volijo, dovolijo, da drugi odločajo o prihodnosti naše države," je še poudaril nekdanji zunanji minister iz vrst SPD-ja.

Iz večjih mest poročajo o visoki volilni udeležbi. V Münchnu je do 12. ure glasovalo, vključujoč glasovanje po pošti, 57,1 odstotka volivcev, leta 2013 pa v enakem času 44 odstotkov.

Tudi v Hamburgu, Nürnbergu, Stuttgartu in Potsdamu so zaznali višjo volilno udeležbo v primerjavi z zadnjimi volitvami. Na Saškem je bila dopoldanska udeležba podobna, v Turingiji pa nižja kot pred štirimi leti.

Uradni izidi znani v ponedeljek

Volišča so bila odprta od 8. do 18. ure. Volilna komisija bo uradne izide objavila v ponedeljek. Na tokratnih volitvah so sicer opazili porast povpraševanja za oddajo glasu po pošti in predvidevajo, da bo to storilo rekordno število ljudi. Na zadnjih volitvah je po pošti oddal glas vsak četrti volilni upravičenec.

Nemci izbirajo tako med kandidati kot strankami

Volivci na devetnajstih volitvah v nemški bundestag v 299 okrožjih izbirajo med 42 strankami. Vsak polnoletni nemški državljan ima na voljo dva glasova, enega za neposredno izbiro kandidata iz svojega volilnega okrožja, drugega za stranko, iz Berlina za RTV Slovenija poroča Polona Fijavž.

299 zmagovalcev volilnih okrožij je izvoljenih v bundestag neposredno. V osnovi ima nemški parlament 598 članov, a je imel v zadnji sestavi zaradi zapletenega volilnega sistema 630 članov.

Med odprtimi vprašanji volitev je predvsem, s kom bo CDU oblikoval koalicijo. Prvič v povojni Nemčiji bo parlament tako najverjetneje sestavljen iz šestih strank, prav tako bo prvič po vojni v parlamentu skrajnodesna stranka (AfD).

Veliko ugibanj o koaliciji

Mogoče je nadaljevanje velike koalicije unije s SPD-jem, mediji pa ugibajo še o dveh mogočih koalicijah, ki ju v Nemčiji doslej še niso imeli. Ena je sestava koalicije iz treh strank, in sicer CDU/CSU-ja, FDP-ja in Zelenih, druga pa je morebitna manjšinska vlada s CDU/CSU-jem in FDP-jem.

