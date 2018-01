Skrajno desni politik AfD-ja izstopil iz stranke in se spreobrnil v islam

AfD tretja najmočnejša nemška stranka

25. januar 2018 ob 14:00

Berlin - MMC RTV SLO

Arthur Wagner, nekdanji vidni član nemške skrajno desničarske in protiislamske stranke Alternativa za prihodnost Nemčije (AfD), je izstopil iz stranke in se spreobrnil v islam.

V AfD-ju so potrdili, da je Wagner, ki prihaja iz zvezne dežele Brandenburg, "iz osebnih razlogov" odstopil tudi kot član izvršnega odbora stranke. "Stranka s tem nima težav," so sporočili iz vodstva in zatrdili, da določeni posamezniki v stranki zagovarjajo tudi interese muslimanov, kristjanov in homoseksualcev.

Wagner, Nemec z ruskimi koreninami, je bil član te skrajno desne stranke od leta 2015. V članki je bil pristojen za vprašanje cerkva in verskih skupnosti. Preden se je pridružil AfD-ju, je bil član vladajoče Krščansko-demokratske unije (CDU) kanclerke Angele Merkel.

AfD-ju se je na septembrskih parlamentarnih volitvah prvič uspelo prebiti v zvezni parlament, postali so tretja najmočnejša stranka. Ogromno podpore so dobili zaradi svoje protipriseljenske politike, saj stranka ves čas trdi, da državi grozi islamizacija, zato zahteva ostrejši mejni nadzor. V Nemčijo je leta 2015 in 2016 prišlo več kot 1,5 milijona prebežnikov.

Wagner sicer ni prvi skrajni desničar, ki je sprejel islamsko vero. Nizozemec Arnoud van Doorn je moral zapustiti Svobodnjaško stranko Geerta Wildersa, potem ko se je razvedelo, da je sprejel muslimansko vero in odpotoval na hadž v Savdsko Arabijo.

A. P. J.