Nemški skrajni desničarji naj bi snovali teroristično združbo

Pod drobnogledom Gibanje državljanov nemškega rajha

25. januar 2017 ob 17:41

Karlsruhe/Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemški desničarski skrajneži naj bi ustanavljali teroristično združbo, katere cilj naj bi bi bili napadi na Jude, prosilce za azil in policiste. Dokazov za konkretne napade sicer še ni.

Nemška policija je namreč v več nemških zveznih deželah preiskala 12 stanovanj in še nekaj drugih objektov, pri tem pa aretirala najmanj dva osumljenca.

Osumljeni član Gibanja državljanov nemškega rajha

Kot je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal neimenovani predstavnik policije, so v mestu Schwetzingen na jugozahodu države aretirali 62-letnega člana Gibanja državljanov nemškega rajha. Sumijo ga financiranja teroristične skupine, ki si je po navedbah virov v Berlinu že priskrbela orožje in strelivo.

Nemška policija je kasneje prek Twitterja sporočila, da so med racijami proti desničarskim skrajnežem v Berlinu aretirali še enega človeka, ki ga sumijo "javnega spodbujanja kriminalne dejavnosti", podrobnosti pa niso navedli.

Omenjeno skrajno gibanje ne priznava leta 1949 ustanovljene Zvezne republike Nemčije in meni, da še vedno obstaja nemški rajh, kot je obstajal med letoma 1871 in 1945. Pristaši gibanja ne priznavajo nemške ustave, zato tudi zavračajo nemške zakone in odločitve, prav tako zanikajo pravno veljavnost davkov in državnih dajatev.

Dokazov za konkretne napade ni

Kot so pojasnile nemške oblasti, naj bi desničarski skrajneži ustanovili teroristično združbo, ki je nabavljala orožje in strelivo. Dokazov, da bi že pripravljali konkretne napade, sicer ni. Preiskava je potekala proti skupaj sedmim osebam, starim med 33 in 66 let, ki so osumljene, da so bile med seboj povezane prek družbenih omrežij in da so od pomladi 2016 načrtovale napade.

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je v zvezi s preiskavami poudaril, da bodo nemške varnostne sile desničarski terorizem zatrle v kali. "To so pokazali današnji ukrepi... država bo ostala odločena in pozorna," je dodal minister.

Lani član skrajnega gibanja smrtno ranil policista

Član Gibanja državljanov nemškega rajha je oktobra lani huje ranil bavarskega policista, ko so oblasti izvedle racijo na njegovem domu s ciljem zaseči zbirko orožja. Policist je kasneje podlegel poškodbam.

A. V.