Neusklajena Bela hiša: Nikki Haley napovedala ruske sankcije, Trump jih je zavrnil

Veleposlanica postavljena v nelagodni položaj

18. april 2018 ob 19:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

V Trumpovi administraciji se znova kaže neusklajenost med njenimi najvišjimi člani - potem ko je ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley napovedala nove sankcije proti Rusiji, jih je Trump zavrnil, s tem pa razburil Haleyjevo.

Politico poroča, da je predsednik Donald Trump nove sankcije proti Rusiji zaradi Sirije potrdil, nato pa si je premislil, a o tem ni obvestil Haleyjeve, ki se je zaradi tega znašla v nehvaležnem položaju.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline je v Varnostnem svetu ZN-a zelo ostra do dejanj Rusije, predvsem v Siriji, kjer Moskva podpira režim Bašarja Al Asada in že leta blokira vse poskuse mednarodne skupnosti za Asadovo odstavitev.

Trumpova politika do Rusije je manj jasna - najprej je želel najprej odpraviti sankcije, kar mu je preprečil kongres, nato je poslal orožje Ukrajini, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je prvič kritično omenil šele pred kratkim po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v sirski Dumi.

V navzkrižju z lastnim taborom

Trumpa so morali po poročanju ameriških medijev sodelavci prepričevati, da izžene ruske diplomate zaradi zastrupitve dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji, a naj bi nato predsednik silovito izbruhnil nad svojim osebjem, ko je ugotovil, da so jih ZDA izgnale največ od vseh držav.

Potem je prejšnji teden ukazal bombardiranje Sirije zaradi domnevne uporabe kemičnega orožja, Halleyjeva pa je na podlagi sklenjenega dogovora v vladi, ki ga je potrdil Trump, v nedeljo napovedala nove sankcije proti Rusiji.

Haley-Pence 2020?

Politico poroča, da jo je Trump videl na televiziji in "eksplodiral" ter ukazal vladi, da novih sankcij ne bo. Halleyjevo je spravil v hudo zadrego in ji uničil kredibilnost v New Yorku, nato pa je še njegov gospodarski svetovalec Larry Kudlow izrazil mnenje, da je bila veleposlanica, ki "sicer imenitno opravlja svoje delo", "verjetno malce zmedena".

Halleyjeva je takoj udarila nazaj in zagotovila, da pri takšnih stvareh ni nikoli zmedena in Kudlow se ji je nemudoma zasebno in javno opravičil.

Trumpovi zagovorniki zdaj ugibajo, da bi se Halleyjeva lahko na predsedniških volitvah leta 2020 s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom podala v boj proti Trumpu, česar še ni zanikala, vendar pa špekulacije ne obetajo nič dobrega za nadaljevanje njene veleposlaniške kariere. Trump namreč silno rad odpušča "neposlušne" sodelavce.

K. S.