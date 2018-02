Po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Siriji Varnostni svet brez sklepov

Sirska vlada se na obtožbe o novem napadu s klorom ni odzvala

6. februar 2018 ob 08:21,

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 09:39

Sarakeb,New York - MMC RTV SLO, STA

Na mesto Sarakeb pod nadzorom upornikov v sirski pokrajini Idlib sta bili odvrženi bombi, ki naj bi vsebovali klor. Varnostni svet ZN-a je zasedal na temo uporabe kemičnega orožja v Siriji, a sklepov ni sprejel.

Kot je dejal zdravnik, ki dela za Združenje organizacij za zdravstveno oskrbo in pomoč, dobrodelno organizacijo, ki podpira bolnišnice na sirskih območjih pod nadzorom upornikov, sta bila na Sarakeb s helikopterja, ki je vzletel z bližnjega vladnega oporišča, odvržena soda bombi.

Žrtve napada, ki so bile prepeljane v bolnišnico, so smrdele po kloru in imele težave z dihanjem, ob tem pa so jih pekle oči, je dejal zdravnik. Sirske Bele čelade, prostovoljna organizacija, ki se uradno imenuje Sirska civilna zaščita, so sporočile, da so se odzvale na "napad s klorom", pri čemer naj bi bilo prizadetih devet ljudi, vključno s tremi reševalci. Dobrodelna organizacija Sirsko-ameriško medicinsko združenje medtem sporoča, da so njeni zdravniki poročali o 11 bolnikih "s simptomi, ki kažejo na uporabo klora".

Sirska opozicija je sporočila, da je bombi odvrgel vladni helikopter. Sirska vlada se na nedeljski napad še ni odzvala, je pa za "laži" označila obtožbe aktivistov in ZDA, da je uporabila klor v napadu na uporniško vzhodno Guto pred Damaskom pred tednom dni. Reševalci in skupine zdravnikov so namreč vladne sile obtožili, da so prejšnji mesec najmanj trikrat uporabili klor zoper prebivalce vzhodne Gute, nazadnje domnevno v četrtek, poroča Reuters.

Sirska vlada že uporabila kemično orožje

Strokovnjaki ZN-a in Organizacije za prepoved kemičnega orožja so pred dvema letoma ugotovili, da so sirske vladne sile uporabile klor kot orožje najmanj trikrat v letih 2014 in 2015. Kot poroča BBC, so strokovnjaki ob tem prepričani, da so vladne sile uporabile živčni plin sarin v napadu na mesto Kan Šejkun aprila lani, pri čemer je bilo ubitih več kot 80 ljudi. Rusija je ugotovitve strokovnjakov zavrnila, novembra lani pa preprečila podaljšanje njihovega mandata. Strokovnjaki so v preiskavi ugotovili, da je kemično orožje uporabljala tudi t. i. Islamska država.

Klor je uporaben v civilne namene, njegovo uporabo v vojaške namene pa je prepovedala Konvencija o kemičnem orožju. Če pride v pljuča v večjih količinah, lahko povzroči smrt.

V običajnih napadih vladnih in ruskih zračnih sil drugje v pokrajini Idlib na severozahodu Sirije naj bi bilo medtem ubitih najmanj 20 ljudi. Sirske Bele čelade so še sporočile, da je bilo pozneje v vladnih zračnih in topniških napadih na območju vzhodne Gute ubitih dodatnih 24 ljudi. Sirski observatorij za človekove pravice medtem sporoča, da je bilo ubitih 29 ljudi. Državni mediji medtem poročajo, da so uporniki obstreljevali Damask in ubili žensko.

To območje je že več let pod blokado vladnih sil, ki se je v zadnjih mesecih še poostrila, poroča Reuters. Prebivalci poročajo, da jim primanjkuje hrane in zdravil.

Varnostni svet brez sklepa o kemičnem orožju

Varnostni svet ZN-a se je v ponedeljek sestal na zasedanju o uporabi kemičnega orožja v Siriji, a ni sprejel nobenega sklepa, saj so se ZDA in Rusija tako ostro sporekle, da dogovor ni bil mogoč.

"Imamo poročila, da je Asadov režim v zadnjih tednih večkrat uporabil klor proti prebivalcem, nazadnje v nedeljo. Obstajajo očitni dokazi," je dejala veleposlanica ZDA pri ZN-u Nikki Haley in obtožila Rusijo, da ščiti sirski režim predsednika Bašarja Al Asada.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je obtožbe zavrnil kot klevetanje njegove države in spomnil, da je Rusija predlagala oblikovanje novega mehanizma za preiskavo prihodnjih kemičnih napadov. Zagotovil je, da Rusija podpira preiskavo in zadeve naj bi se premikale.

Od začetka vojne v Siriji leta 2011 je Rusija že enajstkrat blokirala resolucije Varnostnega sveta, kritične do sirske vlade. ZDA in Rusija so leta 2013 sprejele dogovor o uničenju kemičnega orožja v Siriji in nekaj ga je bilo nato tudi uničenega, vendar pa ZDA trdijo, da je vlada v Damasku del kemičnega orožja skrila in ga uporablja naprej. Predsednik ZDA Donald Trump je lani ukazal raketni napad na eno od letališč v Siriji, kot razlog pa je navedel ravno enega od kemičnih napadov.

B. V.