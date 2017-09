New York: Pretep varnostnikov in protestnikov med Erdoganovim govorom

Odstopil dolgoletni župan Carigrada iz Erdoganove stranke

22. september 2017 ob 21:58

New York,Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obisk v New Yorku, kjer je nastopil na Generalni skupščini Združenih narodov, izkoristil tudi za nagovor svojih privržencev, med katerim je izbruhnil pretep.

Erdogan je v hotelu Marritt Marquis, kjer prebiva v New Yorku, v turščini nagovoril člane turško-ameriške organizacije. Med govorom je na prizorišče prišlo več protestnikov, ki so v angleščini vzklikali "Vi ste terorist, izginite iz naše države", poroča BBC.

S protestniki je obračunalo nekaj moških v oblekah, za katere se sicer ne ve, ali so bili Erdoganovi varnostniki, podporniki iz občinstva, predstavniki tajnih služb ali predstavniki hotelske varnosti.

Po besedah tiskovnega predstavnika hotela na Times Squaru se je v avli hotela zbralo okoli 2.000 ljudi. Po incidentu je policija za krajši čas pridržala pet protestnikov, sicer pa ni poročil o aretacijah ali poškodbah, poroča New York Times. Ena izmed protestnic Meghan Bodette je dejala, da so protestniki želeli opozoriti na turške vojne zločine in kršitve človekovih pravic proti Kurdom.

Predsednika prijatelja, vendar ...

Erdogan je nadaljeval govor in se pozneje srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Predsednika sta pred srečanjem in po njem govorila o medsebojnem prijateljstvu in dobrih odnosih med državama.

Ne glede na to, bo Trump glede na odlok o sankcijah držav, ki poslujejo z Rusijo, ki ga je podpisal prejšnji mesec, moral Turčijo sankcionirati. Erdogan je namreč prejšnji teden oznanil več kot dve milijardi evrov težek nakup raketnega obrambnega sistema S-400 od Rusije, poroča The Washington Post.

Erdogan od ZDA pričakuje, da bodo Turčiji izročile klerika Fetullaha Gülena, ki ga turške oblasti krivijo odgovornosti za lanski neuspeli poskus državnega udara, poroča Daily Sabah.

Odstop carigrajskega župana

Medtem je v Carigradu presenetljivo odstopil župan Kadir Topbas iz vrst Erdoganove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP). Do izteka mandata je imel Topbas še leto in pol, kljub odstopu pa namerava ostati član AKP-ja.

Lokalni mediji so poročali, da se je župan zaradi načrtov za razvoj mesta sprl z mestnim svetom, kjer ima sicer prav tako večino AKP. Pri sporu naj bi šlo za razdelitev Carigrada na pet mestnih območij, ki jih je Topbas zavrnil, a jih je mestni svet kljub temu sprejel, poroča turški Daily Hurriet. Dejal je, da ni užaljen zaradi spora v mestnem svetu, vendar ne bo pozabil na nespoštljiv odnos do njega.

"Nikoli nisem dejal, da imam dovolj, niti ne puščam občine v dolgovih," je dejal Topbas po odstopu in v isti sapi posvaril opozicijo, naj ne izkoristi njegovega odstopa. Zatrdil je, da še vedno trdno podpira stranko AKP, ob odhodu pa se je zahvalil predsedniku Erdoganu, ljudstvu Carigrada, premierju ter ministrom, poroča Daily Hurriet.

Glasen podpornik spremembe turške ustave

Nekdanji arhitekt je bil župan največjega turškega mesta od leta 2004 in velja za enega bolj prepoznavnih politikov iz vrst AKP-ja. Bil je tudi glasen zagovornik sprememb turške ustave, o katerih so odločali na referendumu spomladi letos. Carigrad se je večinsko izrekel proti.

V Turčiji naj bi prihodnje lokalne volitve potekale marca 2018.

J. R.