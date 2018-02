Nigerijska vojska rešila nekaj deklet po ugrabitvah Boko Harama

Jeza vaščanov, ker je guverner podvomil o resničnosti ugrabitev

22. februar 2018 ob 11:42,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 20:50

Dapchi - MMC RTV SLO, Reuters

Skrajna islamska uporniška militantna skupina Boko Haram je iz šole v Dapchiju ugrabila okoli sto deklet. Nigerijska vojska je nato sporočila, da je rešila 76 deklet, več deset jih še pogrešajo.

Pripadniki Boko Harama so v ponedeljek zvečer s strelnim orožjem in razstrelivom napadli šolo v severovzhodni zvezni državi Yobe. Med napadom je večina otrok in učiteljev zbežala iz stavbe in poiskala skrivališče v tudi 30 kilometrov oddaljenih vaseh. BBC navaja poročanja tamkajšnjih očividcev, po katerih so nigerijske varnostne sile, okrepljene z vojaškimi letali, odbile napad uporniške skupine.

Po koncu napada so se skriti učenci in učitelji znova zbrali in po preštevanju ugotovili, da manjka okoli sto otrok. Policijski minister zvezne vlade je sporočil, da se je vrnilo 815 od 926 učenk. Starši otrok so za BBC in Reuters povedali, da so videli, kako so skrajneži dekleta odpeljali na tovornjakih.

Policija zvezne države Yobe je prvotno poročala, da ni dokaza o ugrabitvi deklet, a je vojska v sredo sporočila, da je rešila 76 deklet, kar je potrdila tudi zvezna vlada. Poleg 76 deklet je vojska našla tudi trupli dveh deklet, za kateri ni znano, kako sta umrli. Rešena dekleta so se v sredo zvečer vrnila v vas, so za Reuters potrdili prebivalci. Preostala dekleta še vedno pogrešajo.

Guverner razbesnel vaščane

Kraj je potem obiskal guverner Ibrahim Gaidam, s svojimi besedami, v katerih je podvomil, da je kakšno dekle sploh bilo ugrabljeno, pa je sprožil veliko jezo vaščanov. Dejal je, da ne morejo vedeti, "ali so se izgubila ali so bila ugrabljena," po njegovih besedah je "mogoče, da so nekatera dekleta naletela na motoriste in so jih ti kam odpeljali."

V odziv na njegove besede so izbruhnili protesti, na katerih so vaščani med drugim postavljali cestne barikade, zažigali gume in razbijali okna. Starši pogrešanih deklet oblastem očitajo, da skušajo ugrabitve prikriti.

Sto deklet iz Chiboka spet doma

Nigerijske oblasti pogosto zanikajo podobne ugrabitve, kar se je zgodilo tudi pri zloglasni ugrabitvi v prav tako severovzhodni nigerijski vasi Chibok leta 2014, ko je Boko Haram ugrabil več kot 270 deklet iz tamkajšnje šole. Maja lani se je v svoje domove vrnilo več kot sto deklet, saj je nigerijska vlada privolila v zamenjavo deklet za izpustitev petih vojaških poveljnikov Boko Harama iz zapora, poroča BBC.

Boko Haram poskuša že osem let na severu Nigerije vzpostaviti t. i. Islamsko državo. V napadih na civiliste in spopadih z varnostnimi silami in naj bi skupno po poročanju BBC-ja umrlo več deset tisoč ljudi, na severu Sirije pa naj bi skrajneži ugrabili več tisoč žensk.

J. R., K. T.