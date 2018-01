Boko Haram objavil posnetek ugrabljenih deklet

Na posnetku tudi vodja skrajnežev Abubakar Šekau

17. januar 2018 ob 14:17

Abuja - MMC RTV SLO

Pred skoraj štirimi leti je v kraju Chibok v Nigeriji skrajna skupina Boko Haram ugrabila 276 šolark. Več kot sto jih je še vedno pogrešanih, zdaj pa so izdali video, v katerem naj bi bila dekleta.

Aprila 2014 so skrajneži Boko Harama na severovzhodu države ugrabili šolarke. 57 jih je uspelo takoj pobegniti, nekatere so nato izpustili, nekatere so zbežale kasneje, še vedno pa jih je več kot sto pogrešanih. V videoposnetku, ki ga je objavila islamistična milica, naj bi bila ta dekleta, ki pravijo, da so šolarke iz Chiboka, da zanje lepo skrbijo in da se ne bodo vrnile domov. Kot dodajajo, so zadovoljna, saj so našle svojo vero. Na posnetku je več kot deset mladih deklet, med katerimi nekatere držijo dojenčke.

Kot piše Al Džazira, ni jasno, če gre res za pogrešana dekleta, dodaja pa, da z videom želi Boko Haram pokazati, da je še vedno nevarna sila, ki jo je treba resno upoštevati. Nekateri analitiki pravijo, da si s tem videom želi skrajna skupina zagotoviti prednostno pozicijo pri pogajanjih. Video so izdali, potem ko je nigerijska vojska okrepila operacije okoli Čadskega jezera in na drugih območjih na severovzhodu države, kjer je prisotna islamistična milica.

Boko Haram sestrelil vojaški helikopter

Na posnetku se je pojavil tudi vodja Boko Harama Abubakar Šekau, ki je zatrdil, da je skrajna skupina odgovorna za nesrečo nigerijskega helikopterja pred desetimi dnevi. V posnetku so prikazali tudi ruševine helikopterja, obenem pa tudi spopade borcev Boko Harama, čeprav ni iz posnetkov razvidno, s kom se bojujejo.

Nigerijska vojska je medtem izpustila 244 ljudi, ki so bili povezani z Boko Haramom. Kot so zatrdili, so opustili skrajne ideje, a je javnost skeptična glede njihovega resničnega namena, poroča BBC. Vojska je prepričana, da so se pripravljeni znova vključiti v družbo. Izročeni so bili zvezni državi Borno, kjer je Boko Haram najaktivnejši.

Vojaške operacije sprožil pred osmimi leti

Pred dvema tednoma je nigerijska vojska sporočila, da je iz ujetništva pobegnilo več kot 700 ljudi, ki so jih ugrabili borci Boko Harama. Kot so dodali, je svoboda več kot 700 ujetnikov posledica nenehnih napadov regionalne vojaške koalicije nigerijske, čadske, kamerunske in nigrske vojske, cilj katerih je uničenje infrastrukture in logističnih povezav Boko Harama. Pred skoraj letom dni je nigerijski predsednik Muhammadu Buhari že razglasil skorajšnjo zmago nad islamistično milico.

Boko Haram je bil ustanovljen leta 2002 in je prvotno nasprotoval zahodnjaškemu izobraževalnemu sistemu v državi. Vojaške operacije je sprožil leta 2009, pri čemer je zavzel obsežno področje na severovzhodu Nigerije, prisegel pa je tudi zvestobo samooklicani Islamski državi. V napadih islamistične milice je bilo ubitih več kot 20.000 ljudi, okoli 2,6 milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove.

T. J.