Nobelovci opozarjajo na etnično čiščenje Rohingj

34.000 ljudi zapustilo domove

30. december 2016 ob 18:59

London - MMC RTV SLO/Reuters

Enajst Nobelovih nagrajencev je v odprtem pismu pozvalo ZN in voditeljico Mjanmara Aung San Su Či, naj preprečijo etnično čiščenje Rohingj, pripadnikov muslimanske manjšine v tej državi.

Na zahodu Mjanmara ob meji z Bangladešem živi približno milijon Rohingj, ki pa nimajo državljanstva. V večinsko budističnem Mjanmaru jih vidijo kot nezakonite priseljence iz Bangladeša.

86 mrtvih, 34.000 ljudi zapustilo domove

Njihov položaj se je še poslabšal letos oktobra, ko je bilo po napadu oboroženih moških na mejne prehode ubitih devet mjanmarskih policistov. Vojska je v obmejni pokrajini Rakhine odgovorila s "protiterorističnimi" operacijami, ki so do zdaj zahtevale življenje 86 ljudi, več kot 34.000 Rohingj pa je bilo prisiljeno zapustiti domove.

Kritike tudi za San Su Či

"V Mjanmaru se odvija človeška tragedija, ki meji na etnično čiščenje in na zločine proti človečnosti. Če ne bomo ukrepali, bodo ljudje umrli od lakote, če jih že prej ne bodo pokopale krogle," je zapisano v pismu, ki so ga med drugim podpisali Nobelovi lavreati, politiki, človekoljubi in aktivisti. Skupina je še zapisala, da je frustrirana ob dejstvu, da San Su Čijeva, sama dobitnica Nobelove nagrade za mir, ni dala pobude za "popolno enakopravnost Rohingj".

Vlada: Protiteroristične operacije

Vlada Mjanmara je do zdaj zanikala vse obtožbe o umorih in drugih zlorabah; trdi, da izvaja le "protiteroristične operacije".

A. V.