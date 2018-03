Nogometašu Salahu milijon neveljavnih glasov na egiptovskih volitvah

Resni Al Sisijevi protikandidati v zaporu

31. marec 2018 ob 20:51,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 21:15

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Egiptovski nogometaš Mohamed Salah, član angleškega kluba Liverpool, je v svoji domovini tako priljubljen, da je ta teden na predsedniških volitvah, na katerih je prepričljivo zmagal Abdel Fatah Al Sisi, dobil milijon glasov.

Toliko volivcev je namreč na glasovnicah prečrtalo imeni obeh uradnih kandidatov in dopisalo priimek nogometaša, ki je trenutno med najboljšimi napadalci na svetu.

Po poročanju britanskega časnika The Economist je Salah dobil celo več glasov kot poraženec volitev, malo znani politik Musa Mostafa; prejel je tri odstotke glasov. Milijon neveljavnih glasovnic od skupno 23 milijonov volivcev, ki so se udeležili volitev, bi pomenilo slabih pet odstotkov za Salaha.

Egiptovski predsednik bo še naprej Abdel Fatah Al Sisi, ki je drugi mandat na čelu 96-milijonske države osvojil z 92 odstotki podpore. Kljub temu njegova zmaga ni tako bleščeča, saj se je volitev udeležilo okoli 42 odstotkov volivcev, pet odstotkov manj kot leta 2014; najresnejše protikandidate so pred volitvami aretirali ali pa so odstopili.

Poskusi dviga volilne udeležbe

Časnik The Economist poroča tudi o podkupovanju v želji po vplivanju na volilni izid. Tako se je pred nekaterimi volišči zbralo več plešočih žensk z egiptovskimi zastavami, ki so pričarale festivalsko vzdušje, vendar se je izkazalo, da so bile vsaj nekatere plačane s 150 egiptovskimi funti (sedem evrov) za dan nastopanja.

Guverner pokrajine Beheira v Nilovi delti je obljubil ureditev vodovoda in odpadnih voda v okrožju, kjer bo volilna udeležba najvišja, v neki drugi pokrajini pa so obljubili srečelov za brezplačno romanje v Meko, če bo udeležba nad 40 odstotkov.

Predsedniške volitve v Egiptu so bile tretje po vstaji leta 2011, ki je z oblasti odnesla dolgoletnega samodržnega voditelja Hosnija Mubaraka. Na prvih volitvah po Mubarakovem padcu leta 2012 se je pomerilo 13 kandidatov. Zmagal je islamist Mohamed Mursi, ki ga je Al Sisi po dobrem letu odstavil z državnim udarom. Na predsedniških volitvah leta 2014 je bil Al Sisi, ki je imel enega samega tekmeca, izvoljen s 97 odstotki podpore.

Salah najpriljubljenejši egiptovski športnik

Mo Salah je v Egiptu daleč najbolj priljubljen športnik. Oktobra lani je z zadetkom v 94. minuti prvič po letu 1990 Egipt popeljal na svetovno prvenstvo, njegova priljubljenost po vsej državi pa izhaja tudi iz dejstva, da ni nikoli igral za noben velik egiptovski klub.

Blizu zgodovinskemu dosežku

Salah, ki prvo sezono nastopa v angleški ligi, je za Liverpool zabil že 29 golov, kar ga uvršča na vrh razpredelnice za najboljšega evropskega strelca. Hkrati je na pragu zgodovinskega rekorda; trenutno ima več zadetkov kot štiri ekipe iz premier lige – Burnley (27), Swansea (25), Huddersfield (25), West Bromwich (24), blizu pa je še Southamptonu (29), Stoku Cityju (29), Newcastlu (30) in Crystal Palaceu (30).

Edini nogometaš, ki je ob koncu sezone dosegel več zadetkov kot celotno moštvo, je bil David McLean, ki je v sezoni 1912/13 igral za Sheffield Wednesday in bil boljši od dveh klubov.

