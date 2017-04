Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za plovila, krajša od 70 metrov, bo uporaba predora brezplačna. (fotografija je simbolična) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Norveška bo kot prva na svetu zgradila predor za ladje

Predor naj bi odprli leta 2023

7. april 2017 ob 11:04

Oslo - MMC RTV SLO

Norveška namerava zgraditi prvi predor za ladje: 1.700 metrov dolg, 37 metrov visok in 26,5 metra širok predor v Stadu bo, če bo projekt potekal po načrtih, odprla leta 2023.

Predor bodo lahko uporabljale potniške ladje za križarjenje in tovorne ladje, težke do 16.000 ton. Po napovedih norveške obalne administracije bo gradnja predora Norveško stala okoli 292 milijonov evrov. Norveški minister za promet Ketil Solvik-Olsen je dejal, da zdajšnji morski tokovi in podvodna topografija na jugozahodu norveške obale povzročajo velike valove, zaradi česar je plovbe onemogočena.

Projekt gradnje je več let visel v zraku, zdaj pa so pripravljeni načrti, vključno s finančno konstrukcijo, za njegovo gradnjo. "Veseli smo, da je projekt postal resničen," je dejal minister in napovedal, da se bo s predorom zmanjšal potovalni čas med norveškimi mesti, poroča Guardian.

Vodja projekta Terje Andreassen je pojasnil, da bodo morali izkopati približno osem milijonov ton skal. Gradnja naj bi se začela leta 2019.

Predor bo namenjen predvsem rednim potniškim ladjam, uporabljali pa ga bodo lahko tudi zasebni čolni in druga plovila. Uporaba predora bo za ladje, ki merijo manj kot 70 metrov, brezplačna.

