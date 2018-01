Nova knjiga o Trumpu: "Izdajalski" sestanek z Rusi in šok ob volilni zmagi

Trump udriha čez Bannona: "Zmešalo se mu je"

4. januar 2018 ob 07:49

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški novinar Michael Wolff je napisal knjigo o Donaldu Trumpu, v kateri trdi, da Trump še na volilni dan ni resno računal na zmago, da se je bal Bele hiše in da si Ivanka Trump želi postati prva predsednica ZDA.

Knjiga z naslovom Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše je že pred uradnim izidom dvignila veliko prahu, nanjo se je že odzval tudi Trump. Wolff je dejal, da je knjigo napisal na podlagi več kot 200 intervjujev Trumpovih sodelavcev, eden njegovih glavnih virov pa je bil Steve Bannon, vodja Trumpove predvolilne kampanje in nato sedem mesecev tudi glavni strateg Bele hiše - dokler ga ni Trump avgusta odpustil. Bannon se je nato vrnil na mesto urednika desničarskega portala Breitbart News.

"Prepričal se je, da je zmožen biti predsednik"

Knjiga razkriva kaotične razmere pred Trumpovo predsedniško zmago in po njej. Wolff namreč trdi, da se v Trumpovi kampanji niso preveč obremenjevali z etičnimi vprašanji ali kršitvami zakonov, saj niso nikoli pričakovali, da bodo zmagali. "Kmalu po osmi uri zvečer, na volilno noč, ko je začelo kazati, da lahko Trump dejansko zmaga, je njegov sin Donald mlajši povedal prijateljem, da oče deluje, kot da je videl duha. Melania je jokala, vendar ne od sreče." Trump naj bi se med kampanjo le pripravljal, kako svoj volilni poraz spremeniti v veliko slavo in pomagati svojim otrokom, da postanejo mednarodne zvezde.

Potem ko se je Trump zavedel, da bo res zmagal, se je po Bannonovih besedah zgodila velika preobrazba. Najprej Trump ni mogel verjeti, nato je prebledel, na koncu pa je samega sebe prepričal, da si je zmago zaslužil in da je povsem sposoben opravljati delo predsednika ZDA. Za vodjo kabineta naj bi želel nato imenovati kar zeta Jareda Kushnerja, a ga je konservativna komentatorka televizije Fox News Ann Coulter podučila, da tako preprosto ne gre. Trump se je nato odločil za Reinca Priebusa, a ga je obenem nemudoma spodkopal, ko mu je ob bok postavil Bannona.

Wolff tudi trdi, da je bil Trump med inavguracijo zelo jezen, saj so mnogi zvezdniki odklonili prihod na dogodek. "Videti je bilo tudi, da je na bojni nogi s svojo ženo, za katero se je zdelo, da je na robu joka." Melania naj bi jokala tudi na dan moževe volilne zmage. Zapisal je tudi, da sta se Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner dogovorila, da bo ona v prihodnosti kandidirala za ameriško predsednico. "Bannon, ki je zanju skoval izraz 'Jarvanka', je bil šokiran, ko je izvedel za njun dogovor."

"Takoj po srečanju z Rusi bi morali poklicati FBI"

Wolffova knjiga je polna tudi drugih sočnih podrobnosti, vsebuje pa tudi zloveščo napoved predčasnega konca Trumpove vladavine. Bannon, ki je Trumpovo odpustitev direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja označil za največjo politično napako stoletja, je namreč namignil, da bo posebni tožilec Robert Mueller povozil Trumpovega sina Donalda mlajšega. Bannon naj bi namreč verjel, da se Muellerjeva preiskava ruske afere osredotoča na pranje denarja iz Trumpovih poslov po svetu in Donald mlajši naj bi imel pri tem veliko masla na glavi. Bannon naj bi se prav tako norčeval iz Trumpa mlajšega, ker je sprejel sestanek z rusko pravnico in drugimi v Trumpovi stolpnici, saj je upal na kakšno "umazanijo" o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Bannon je to srečanje označil za "izdajalsko". "Četudi bi si kdo zamišljal, da to ni izdajalsko ali nedomoljubno početje ali hudo sr**je - osebno mislim, da je bilo vse to skupaj -, bi moral nemudoma poklicati FBI. Ampak to so bili možgani, ki so jih premogli," Wolff citira Bannona.

Trump vrnil udarec

Na odziv Donalda Trumpa ni bilo treba dolgo čakati. "Steve Bannon nima nič z menoj ali mojim predsedovanjem. Ko je bil odpuščen, ni izgubil le službe, izgubil je pamet," je Trump zapisal v sporočilu za javnost. "Steve je bil uslužbenec, ki je delal zame, ko sem že osvojil nominacijo in premagal 17 kandidatov, ki jih pogosto opisujejo kot najbolj nadarjeno moštvo, zbrano v republikanski strani," je nadaljeval. "Zdaj, ko je ostal sam, se Steve uči, da zmagovati ni tako lahko, kot je videti po moji zaslugi. Steve je naredil zelo malo za našo zgodovinsko zmago, ki so jo prinesli pozabljeni možje in žene te države," je še zapisal.

Tiskovna predstavnica Sarah Sanders pa je navedbe iz knjige označila za "napačne in skupek zavajajočih izjav posameznikov, ki niso imeli dostopa do Bele hiše ali vpliva v njej".

A. P. J.